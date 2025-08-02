Takot ng 56% ng mga Settler ng Israel sa Paglalakbay sa Ibang Bansa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa isang survey ng isang Zionistang media outlet, 56% ng mga settler ng rehimeng ito ay natatakot na maglakbay sa ibang bansa.
Ipinakita ng resulta ng survey ng Channel 12 ng telebisyon ng rehimeng Zionista na 56% ng mga Israeli settler ay may takot at pangamba sa paglalakbay sa ibang bansa dahil sa lumalalang internasyonal na batikos laban sa Israel.
Kasunod ng paglala ng mga krimen ng rehimeng Zionista sa Gaza, tumaas ang mga internasyonal na kritisismo laban sa rehimeng ito, at ang mga aksyon ng Israel sa Gaza ay mahigpit na kinondena ng mga bansang Kanluranin.
Ayon sa ulat ng Ministry of Health ng Palestine sa Gaza Strip, mula Oktubre 7, 2023 hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 60,332 ang bilang ng mga nasawi sa mga pag-atake ng militar ng rehimeng Zionista sa Gaza. Ang kabuuang bilang ng mga nasugatan mula sa simula ng digmaan sa rehiyong ito ay 147,643.
Sa nakalipas na 24 oras, 83 bangkay ng mga martir ang inilipat sa mga ospital, habang 554 katao ang nasugatan. Libu-libong iba pa ang nawawala at nananatiling nasa ilalim ng mga guho sa Gaza.
Sa mga sentro ng pamamahagi ng tulong, 53 katao ang nasawi at mahigit 400 ang nasugatan sa nakalipas na 24 oras. Sa kabuuan, umabot na sa 1,383 ang bilang ng mga Palestinong nasawi sa mga lugar ng pamamahagi ng tulong, habang 9,218 ang nasugatan.
