Pagpapahayag ng Pag-aalala ng Iran sa Lumalalang Krisis sa Loob ng Sudan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng Iran ang pag-aalala sa mga kamakailang kaganapan sa Sudan, at tinukoy ang pagtatatag ng isang parallel na pamahalaan bilang banta sa teritoryal na integridad at katatagan ng bansa. Nanawagan ito sa agarang pagtigil ng mga sagupaan at pagsisimula ng mga panloob na pag-uusap nang walang pakikialam ng mga dayuhan.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran ay nagpahayag ng pag-aalala sa mga kaganapan sa Sudan, at tinukoy ang deklarasyon ng pagtatatag ng isang parallel na pamahalaan bilang salungat sa prinsipyo ng pambansang soberanya at pagkakaisa ng bansa. Nagbabala siya sa mga negatibong epekto nito sa katatagan at seguridad ng Sudan.
Si Esmaeil Baghaei, habang binibigyang-diin ang pangangailangan ng paggalang sa teritoryal na integridad at pagkakaisang pambansa ng Sudan, ay nagsabi na ang patuloy na pakikialam ng mga dayuhan sa mga usapin ng bansa ay lubhang nakasasama. Idinagdag niya: “Ang solusyon sa krisis ng Sudan ay ang pagtigil ng mga sagupaan at pagsisimula ng mga pag-uusap sa pagitan ng mga Sudanese mismo, nang walang dayuhang pakikialam.”
