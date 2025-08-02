Martsa ng Milyon sa Sana’a: “Katatagan para sa Gaza at Palestina… Pagtutol sa mga Kasunduan ng Panlilinlang at Pagkakanulo”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Libu-libong mamamayan ng Yemen ang nagtipon sa Midan al-Sab’een sa Sana’a sa kabila ng malakas na ulan, tangan ang mga plakard ng pagkondena sa mga kaaway ng Diyos, at mga panawagan para sa kalayaan, dangal, jihad, at pagkakaisa. Ipinahayag nila ang matatag na suporta ng Yemen sa Gaza at Palestina, anuman ang maging kapalit o sakripisyo.
Mga Slogan ng Protesta
Ang mga kalahok ay sumigaw ng mga makapangyarihang panawagan tulad ng:
“Para sa Gaza alang-alang sa Diyos… Jihad sa landas ng Diyos”
“Lahat ng larangan sa Yemen… Gaza at Palestina ang diwa”
“Ang sinumang magkanulo sa Gaza upang makaligtas… ay daranas ng kapalit”
“O Islamikong Ummah… ang katahimikan ay may kaparusahan”
“Ang kagutuman sa Gaza… ay kahihiyan sa lahat”
“Amerika at Zionismo… sila ang tunay na kaaway ng sangkatauhan”
Suporta sa Militar at Paglaban
Binati ng mga kalahok ang mga operasyong militar ng Yemen laban sa mga target ng Israel sa mga sinakop na teritoryo.
Ipinahayag ang suporta sa ika-apat na yugto ng blockade sa Israel, bilang bahagi ng estratehikong hakbang ng Yemeni armed forces.
Nanawagan ng patuloy na mobilisasyon upang labanan ang mga sabwatan ng mga kaaway at mga traydor.
Pahayag mula sa Martsa
Ayon sa pahayag na binasa ni Mufti Alawi bin Aqil mula sa Taiz:
Ang Gaza ay pinapatay sa gutom sa loob ng 22 buwan ng Israel at Amerika, habang ang mundo ay nananatiling tahimik.
Ang sangkatauhan ay nasa harap ng malaking pagsubok sa moralidad at pananampalataya.
Ang mga bansang Arabo at Islamiko ay hindi ligtas sa pananagutan, at ang kasaysayan ay magtatala ng kanilang mga kilos.
Paninindigan ng Mamamayang Yemeni
Ipinahayag ng mga Yemeni ang kanilang matatag na paninindigan—militar at sibiko—sa pagsuporta sa Gaza at Palestina.
Tinuligsa ang mga pagtatangka ng mga traydor na pahinain ang posisyon ng Yemen.
Ipinahayag ang kahandaan ng milyon-milyong mamamayan na tumindig laban sa anumang agresyon o sabwatan.
