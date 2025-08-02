Detalye ng Ikalawang Edisyon ng Media Event “Kami ay mga Anak ni Hussein (a.s.)”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Layunin ng event na ito ang pagpapalakas ng sining at media na may kaugnayan sa Arbaeen sa isang internasyonal na antas, at ang pagpapakita ng presensya ng iba’t ibang nasyonalidad, kultura, at relihiyon sa paglalakbay ng Arbaeen.
Tagumpay ng Unang Edisyon
- Noong nakaraang taon, tumanggap ang unang edisyon ng mahigit 700 entries mula sa 7 bansa.
- Dahil sa matagumpay na partisipasyon, inilunsad ang ikalawang edisyon ngayong taon na may bukas na paanyaya sa 14 na wika.
Mga Kategorya ng Gawaing Tatanggapin
- Photography
- Propesyonal na larawan
- Larawan mula sa mobile phone
- Mga photo series
- Video
- Mga video report
- Dokumentaryo
- Vlogs
- Artificial Intelligence (AI)
- Mga gawaing multimedia (larawan, tunog, video) na ginawa gamit ang AI na may temang Arbaeen
- Espesyal na Seksyon: “Isang Mundo sa Yakap ni Hussein (a.s.)”
- Dokumentasyon ng presensya ng mga internasyonal na bisita sa Arbaeen
- Paglitaw ng mga watawat ng iba’t ibang bansa sa mga ruta patungong Karbala
- Tatanggap ng entries sa larawan at video format
Lupon ng mga Hurado
- Kasama ang mga eksperto mula sa Iraq, Bahrain, Turkey, at Iran:
- Samer Al-Husseini (Iraq) – internasyonal na photographer
- Nahi Ali (Bahrain) – visual artist
- Mohammad Akhlaqi (Iran) – kilalang photographer
- Mohammad Zand – AI specialist
- Hanzala Tajeddini – dokumentaryo at video producer
Mga Gantimpala
- Pangkalahatang Kategorya:
- 1st place: 15 milyon toman
- 2nd place: 10 milyon toman
- 3rd place: 7 milyon toman
- Mobile Photography:
- 1st: 10 milyon
- 2nd: 8 milyon
- 3rd: 6 milyon
- 4th: 4 milyon
- 5th: 2 milyon
- Espesyal na Seksyon:
- Video: 25 milyon toman
- Propesyonal na larawan: 20 milyon toman
- Karagdagang Gantimpala:
- 40 kalahok ang tatanggap ng commemorative symbolic gifts
Pagsumite ng Gawa at Pakikipag-ugnayan
- Maaaring magsumite ng entries sa pamamagitan ng social media at messaging apps:
- Telegram, Instagram, IMO, Eitaa, Baleh
- Official page: @nahno_abna_alhussain
- Mayroong dedicated webpage para sa event kung saan makikita ang mga detalye ng pagsali at pagsumite ng gawa.
