54 Moqeb mula Iraq Itinalaga sa Hangganan ng Khosravi para sa Serbisyo sa mga Debotong Iranian ng Arbaeen

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Habang nagsisimula ang pagdating ng mga deboto mula sa Iran at limang iba pang bansang Islamiko para sa paglalakad ng Arbaeen, inanunsyo ng lalawigan ng Diyala sa Iraq ang paglalagay ng 54 moqeb (mga service tent) sa hangganan ng Khosravi.
Koordinadong Serbisyo para sa mga Deboto
Ayon kay Ali Ahmad Taher, pinuno ng Komite ng Moqeb ng Lalawigan ng Diyala:
Ang 54 moqeb ay itinalaga sa hangganan ng Khosravi, sa distrito ng Khanaqin sa hilagang bahagi ng Diyala.
Layunin nitong magbigay ng pagkain, tubig, pahingahan, at serbisyong medikal sa mga deboto na patungo sa mga banal na lugar sa Iraq.
Libu-libong Deboto sa Loob ng 24 Oras
Sa nakalipas na 24 oras, libu-libong deboto ang dumaan sa hangganan ng Khosravi.
Inaasahan na lalong dadami ang bilang ng mga deboto sa susunod na linggo.
Maayos na Plano ng Pagkakalagay
Ang paglalagay ng moqeb ay isinagawa sa koordinasyon sa Central Committee, batay sa mapa ng lokasyon, pangangailangang lohistikal, at organisasyon ng transportasyon.
Layunin ng plano ang maximum na kahusayan at kaginhawahan sa pagbibigay ng serbisyo sa malaking bilang ng mga deboto.
