Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat ng United Nations Office for Human Rights, patuloy ang pamamaril at pambobomba ng mga puwersa ng Israel sa mga Palestino sa kahabaan ng mga ruta ng convoy ng tulong at sa paligid ng mga lugar na tinatawag na “Gaza Humanitarian Foundation.”
Mga Detalye ng Insidente
- Sa loob ng dalawang araw (Hulyo 30–31), pinatay ng mga puwersa ng Israel ang 105 Palestino at nasugatan ang hindi bababa sa 680 iba pa sa mga lugar ng Zikim (hilagang Gaza) at Morag (timog Khan Younis).
- Ang mga insidenteng ito ay naganap sa kabila ng pahayag ng Israel noong Hulyo 27 tungkol sa “pansamantalang pagtigil ng operasyong militar” sa kanlurang Gaza upang mapabuti ang humanitarian response.
Kabuuang Bilang ng mga Biktima
- Mula noong Mayo 27, hindi bababa sa 1,373 Palestino ang napatay habang naghahanap ng pagkain:
- 859 sa paligid ng “Gaza Humanitarian Foundation”
- 514 sa mga ruta ng convoy ng tulong
Walang Kaugnayan sa Labanan
- Ayon sa UN, karamihan sa mga biktima ay mga lalaki at kabataang lalaki, at wala silang direktang kaugnayan sa anumang labanan.
- Wala ring ebidensya na sila ay banta sa mga puwersa ng Israel o sa sinumang panig.
Gutom at Kawalan ng Access
- Tumataas ang bilang ng mga namamatay sa gutom at malnutrisyon, kabilang ang mga bata, matatanda, may kapansanan, at may sakit.
- Marami sa kanila ay walang kakayahang makapunta sa mga lugar kung saan may kaunting tulong.
Paglabag sa Batas Internasyonal
Ayon sa UN:
- Ang pag-atake sa mga sibilyan na hindi direktang kasangkot sa labanan, at ang paggamit ng gutom bilang sandata ng digmaan sa pamamagitan ng pagharang sa tulong, ay itinuturing na krimen sa digmaan.
- Kung ito ay bahagi ng malawakang o sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan, maaari rin itong ituring na krimen laban sa sangkatauhan.
