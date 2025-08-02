Kasunduang Militar sa Pagitan ng Amerika at Israel para sa Pag-upgrade ng mga F-35 Fighter Jets

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang kumpanyang Amerikano na Lockheed Martin ay pumirma ng isang bagong kasunduang militar na nagkakahalaga ng 33 milyong dolyar sa Israel para sa pag-upgrade ng mga F-35 fighter jets.
Sa Israel, ang mga F-35 ay kilala sa pangalang “Adir”, at ayon sa kasunduan, ang mga ito ay sasailalim sa dalawang yugto ng pag-upgrade upang mapalakas ang kanilang kakayahan.
Dalawang Yugto ng Teknolohikal na Pag-upgrade
Yugto 1: Pag-install ng advanced na TR-3 program sa mga jet.
Yugto 2: Pagdaragdag ng mga teknolohiya mula sa Block 4, kabilang ang mas modernong sensors, radar, electronic warfare systems, at memory modules.
Ayon sa mga ulat mula sa media sa Amerika, layunin ng mga pag-upgrade na ito ang pagpapabuti ng performance ng mga processor, sensors, radar, at electronic systems ng F-35. Bagaman walang pisikal na pagbabago sa katawan ng eroplano, ang operational capability nito ay tataas nang malaki.
Mas Advanced na Armas
Ang mga bagong pag-upgrade ay magbibigay-daan sa paggamit ng mga mas advanced na armas na hindi suportado ng mga naunang bersyon ng F-35. Sa ngayon, humigit-kumulang 200 yunit ng F-35 na may TR-3 system ang naipadala na sa iba't ibang bansa.
Pakikipagtulungan ng Israel sa Lockheed Martin
Sa ilalim ng kasunduang ito, plano ng Israel na i-upgrade ang software at hardware ng kanilang mga Adir jets. Isa sa mga bagong kakayahan ay ang pagkakabit ng JDAM guided bombs sa panlabas na bahagi ng mga eroplano.
