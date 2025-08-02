Pagtaas ng Pagpapakamatay sa Hanay ng mga Sundalong Israeli

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa ulat ng American website Media Line, ang pagpapakamatay ay naging pangunahing banta sa militar ng Israel matapos ang pakikilahok ng mga sundalo sa digmaan sa Gaza.
Matinding Epekto ng Digmaan sa Gaza
Kapag natapos na ang kanilang misyon sa digmaan, mas tumitindi ang mga kaisipang may kaugnayan sa pagpapakamatay sa mga sundalong Israeli.
Sa unang kalahati ng taong 2025, 18 sundalo ang naiulat na nagpakamatay.
Ayon sa mga ulat, ang Israel ay nasa bingit ng isang malawakang krisis sa kalusugan ng isip sa hanay ng mga sundalo.
Sentro para sa Paggamot ng mga Sundalong Apektado
Itinatag ang isang bagong sentro ng paggamot para sa mga sundalong Israeli na nakaranas ng matinding trauma mula sa digmaan sa Gaza.
Layunin nitong tugunan ang post-traumatic stress disorder (PTSD) at iba pang mga problemang sikolohikal na dulot ng digmaan.
