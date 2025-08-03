Pezeshkian: Ang kapatiran sa pagitan ng mga bansang Islamiko ay higit pa sa mga ugnayang pampulitika

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng Pangulo ng Iran na ang kapatiran sa pagitan ng mga bansang Islamiko ay higit pa sa mga ugnayang pampulitika.
Sinabi ni Masoud Pezeshkian, na kasalukuyang nasa Pakistan, ay sumulat sa kanyang account sa social media platform na X:
"Ang kapatiran sa pagitan ng mga bansang Islamiko ay higit pa sa mga ugnayang pampulitika. Tayong mga bansang magkapitbahay ay may magkakaugnay na kultura. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang mga kaisipan at tula ng pantas na si Allama Iqbal Lahori."
Sa kanyang pagdating sa Pakistan, dumalaw siya sa libingan ni Iqbal upang magbasa ng Fatiha (panalangin para sa yumao) at bigyang-diin ang pagpapalawak ng mga ugnayang ito.
Umalis ang Pangulo ng Iran patungong Pakistan kahapon ng umaga (Sabado) para sa isang dalawang-araw na pagbisita.
………….
328
Your Comment