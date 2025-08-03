Mga Emergency Contact Number para sa mga Peregrino ng Arbaeen sa Iran at Iraq

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Central Arbaeen Headquarters para sa taong 1404 ay naglabas ng ika-4 na abiso, kung saan inihayag ang mga emergency contact number na kailangan ng mga peregrino ng Arbaeen sa Iran at Iraq.
Nilalaman ng Abiso Bilang 4:
"Kami ay nananatili sa pangako"
Bismillah al-Rahman al-Rahim
Ipinapaabot sa mahal naming mamamayan at sa mga tagahanga ng Ahlul Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), pati na rin sa lahat ng nagnanais maglakbay para sa Arbaeen ni Imam Hussein:
Para sa kaginhawahan ng mga peregrino, narito ang mga contact number para sa impormasyon at serbisyo sa panahon ng Arbaeen:
Emergency Contact sa Iraq:
128 – Libreng hotline ng Konsulado ng Iran sa lungsod ng Karbala
911 – Emergency hotline ng bansang Iraq
Emergency Contact sa Iran:
115 – Hotline ng National Emergency Organization
141 – Hotline ng Road and Transportation Organization (may kasamang mobile app)
Website para sa pagbili ng tiket: www.141.ir
134 – Hotline ng National Meteorological Organization
5149 – Hotline ng Railway Company ng Islamic Republic of Iran
021-47226000 – Hotline ng Civil Aviation Organization
SMS system: 40400646
Website para sa pagbili ng tiket: www.caa.gov.ir
