Senador ng Amerika: Ang Gaza ay naging “Impiyerno sa Lupa”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Senador Chris Van Hollen na ang nangyayari sa Gaza ay isang krisis na gawa ng tao at maaaring maiwasan.
Inilarawan ng senador ang kalagayan sa Gaza bilang lampas na sa sakuna, at sinabi na ang krisis ay mula sa nakakatakot tungo sa impiyerno sa lupa. Lumalala ang gutom, at ang taggutom ay kumakalat sa mga mamamayan—lalo na sa mga bata.
Sa kanyang pahayag sa media, binigyang-diin ni Van Hollen na ang mga tao sa Gaza ay nahaharap sa banta ng ganap na taggutom. Aniya, hindi maaaring ipikit ng pandaigdigang komunidad ang mata sa lumalalang pagdurusa.
Dagdag pa niya:
“Dapat pahintulutan agad ng pamahalaan ni Netanyahu ang sistema ng pamamahagi ng tulong sa ilalim ng pamumuno ng United Nations upang maipagpatuloy ang paghahatid ng tulong sa Gaza at maiwasan ang ganap na taggutom.”
Binatikos din ng senador ang pagharang ng pamahalaan ng Israel sa lahat ng tulong papasok sa Gaza sa loob ng ilang buwan, na naging sanhi ng kasalukuyang krisis.
Sa huli, sinabi niya:
“Lahat ng mga bihag sa Gaza ay dapat ibalik, ngunit hindi makatarungan para sa Israel na parusahan ang buong populasyon ng Gaza para sa mga kasalanan ng Hamas.”
