Rekomendasyon ng National Intelligence Academy ng Turkey Matapos ang 12-Araw na Digmaan ng Israel at Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Naglabas ng ulat ang National Intelligence Academy ng Turkey matapos ang pagsusuri sa 12-araw na digmaan sa pagitan ng Iran at Israel, kung saan nananawagan ito ng agarang pagpapatupad ng mga hakbang sa depensa at seguridad.
Ayon sa ulat, na tinawag ng mga Turkish media bilang “kapansin-pansin,” narito ang mga pangunahing rekomendasyon:
Mga Pangunahing Rekomendasyon:
Multi-layered Air Defense Systems
Ipinakita ng digmaan ang absolute air superiority ng Israel, kaya’t dapat unahin ng Turkey ang pagbuo ng multi-layered air defense, lalo na para sa mababang altitude upang maprotektahan ang mga estratehikong pasilidad.
Pagpapaunlad ng Missile Systems
- Hindi kinaya ng air defense ng Israel ang Iranian hypersonic missiles. Kaya’t dapat palakasin ng Turkey ang produksyon ng ballistic at hypersonic missiles.
Electronic Warfare at Drones
- Dapat pagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng drone technology at electronic warfare systems. Binatikos din ang mababang bisa ng tradisyunal na pamumuhunan ng Iran sa larangang ito.
Pagtatayo ng Underground Shelters
- Iminumungkahi ang pagtatayo ng mga underground shelters sa mga estratehikong pasilidad at madaling ma-access na pampublikong silungan sa mga malalaking lungsod.
Early Warning Systems
- Kailangan ang mga mabilisang sistema ng babala laban sa anumang air attack.
Pagharang sa Internal Infiltration
- Binanggit ang papel ng mga internal agents sa mga pag-atake ng Israel sa Iran. Dapat tugunan ng Turkey ang mga suliraning pang-ekonomiya, pampulitika, at panlipunan upang maiwasan ang ganitong banta.
Pagpapalakas ng Pambansang Pagkakaisa
- Dapat palakasin ang pambansang pagkakaisa at sosyal na pagkakabuklod. Iminungkahi ang mga kampanya tulad ng “Turkey na Walang Terorismo” upang mapalakas ang pagkakaisa ng lipunan.
