Inalis sa Agenda ng Parlamento ng Iraq ang Batas ng Hashd al-Shaabi

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinagpaliban ng Parlamento ng Iraq ang pagsusuri at pagpapatibay ng batas para sa Hashd al-Shaabi (Popular Mobilization Forces) sa susunod na sesyon ng lehislatura, dahil sa mga panloob na alitan sa politika at pandaigdigang presyon, lalo na mula sa Estados Unidos.
Pahayag ng Komisyon sa Seguridad at Depensa
Si Karim Aliwi al-Hamidawi, pinuno ng komisyon, ay nagsabi na ang batas ay dumaan na sa dalawang pagbasa at handa na para sa pagboto. Naipasa na ito sa pamunuan ng Parlamento upang maisama sa agenda.
Mga Dahilan ng Pagkaantala
- Ayon sa isang source mula sa Parlamento, may malalim na hidwaan sa pagitan ng mga partidong pampulitika.
- May pag-aalala mula sa mga bansang Kanluranin, lalo na sa Amerika, na ang batas ay maaaring magbigay ng legal na katayuan sa mga armadong grupong hindi bahagi ng gobyerno, na itinuturing na banta sa kaayusan at batas ng estado.
Epekto ng Kamakailang Sigalot
Isa sa mga dahilan ng pagkaantala ay ang insidente sa distrito ng Saydiya sa Baghdad, kung saan nagkaroon ng sagupaan sa loob ng gusali ng Ministry of Agriculture. Ipinakita nito ang impluwensiya ng mga armadong grupo sa mga institusyong pampamahalaan, na nagdulot ng pangamba sa kakayahan ng estado na kontrolin ang armas.
Paninindigan ng Pamahalaan
Sinabi ni Prime Minister Mohammed Shia' al-Sudani na ang desisyon ukol sa digmaan at kapayapaan ay eksklusibong karapatan ng pamahalaan, at sa kasalukuyang kalagayan ng seguridad, walang dahilan para sa anumang grupo na magdala ng armas.
Sa panayam niya sa Associated Press, binigyang-diin niya na ang monopolyo ng armas ng estado ay mahalaga para sa seguridad at bahagi ng reporma ng pamahalaan.
Hashd al-Shaabi: Legal na Institusyon o Armadong Grupo?
Bagaman kinikilala ng pamahalaan ang Hashd al-Shaabi bilang opisyal na bahagi ng militar ng Iraq, nananatili ang mga kontrobersiya sa papel, kapangyarihan, at pampulitikang koneksyon ng organisasyon.
………….
328
Your Comment