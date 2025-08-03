Mga Sugatan sa Hanay ng Hukbong Syrian Matapos ang Pag-atake ng SDF sa Manbij

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Lokasyon: Rurok ng Manbij, malapit sa nayon ng al-Kiyariyah, sa lalawigan ng Aleppo, hilagang Syria
Ayon sa Ministry of Defense ng Syria, pinigilan ng kanilang mga puwersa ang isang pagsalakay ng Syrian Democratic Forces (SDF) sa isa sa kanilang mga posisyon sa rehiyon ng Manbij. Sa insidenteng ito, 4 sundalo at 3 sibilyan ang nasugatan.
Tinawag ng ministeryo ang pag-atake bilang “hindi responsable” at ang mga dahilan nito ay “hindi pa malinaw”.
Pahayag ng SDF
Sa kabilang banda, sinabi ng media center ng SDF na ginagamit nila ang kanilang karapatang ipagtanggol ang sarili laban sa mga pag-atake sa Dier Hafer.
“Tinututulan namin ang mga pahayag ng Ministry of Defense na nagsasabing kami ang umatake sa kanilang mga posisyon,” ayon sa SDF.
Nanawagan din ang SDF sa pamahalaan ng Syria na kontrolin ang mga ‘hindi disiplinadong’ paksiyon sa loob ng kanilang hanay, na umano’y patuloy na gumagawa ng mga provokasyon.
Kasunduan sa Pagkakaisa
Noong Marso 10, 2025, lumagda sina Presidente Ahmad al-Sharaa ng Syria at Commander Ferhad Abdi Shahin ng SDF sa isang kasunduan upang pagsamahin ang mga institusyong sibilyan at militar sa hilagang-silangang Syria. Kabilang sa mga saklaw nito ang mga border crossing, paliparan, at mga oil at gas field.
Gayunpaman, nananatiling hindi malinaw kung paano isasama ang SDF sa hukbong Syrian, dahil nais ng SDF na sumali bilang isang buo, habang nais ng Damascus na isama sila bilang mga indibidwal.
