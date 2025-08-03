Hindi Pangkaraniwang Kahilingan ng Rehimeng Siyonista sa Pamahalaan ng Golani

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang bagong pag-unlad sa larangan ng seguridad sa timog Syria, iniulat ng mga Israeli media na nagpadala ang Tel Aviv ng opisyal na mensahe sa pamahalaan ng Golani, na humihiling na huwag magpadala ng hukbo sa mga timog na rehiyon ng Syria, lalo na malapit sa hangganan ng sinasakop na Palestine.
Kahilingan ng Israel: Palitan ang Hukbo ng Pambansang Pulisya
Ayon sa ulat ng Israeli network “Kan,” nais ng Israel na ang mga puwersa ng Ministry of Interior—hindi ang hukbo—ang magpatrolya sa mga lugar tulad ng Suwayda at Quneitra, upang maiwasan ang tensyon sa mga komunidad ng Druze at sa Israel mismo.
Lokal na Puwersa sa Seguridad
Iminungkahi ng Israel na ang mga puwersang ipapadala ay dapat mula sa lokal na populasyon, lalo na sa mga rehiyong pinaninirahan ng mga Druze. Layunin nito ang pagbawas ng tensyon at pagpapalakas ng lokal na seguridad.
Di-inaasahang Pakikipag-ugnayan sa Lider ng Druze
Iniulat din na si Asaad al-Shibani, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Golani, ay tumawag kay Sheikh Muwafaq Tarif, ang lider ng Druze sa sinasakop na teritoryo ng Israel, upang imbitahan siya sa Damascus para sa pag-uusap.
Gayunman, tinanggihan ni Tarif ang imbitasyon, at iginiit na hindi siya makikipagtagpo hangga’t hindi nalulutas ang mga suliranin ng Druze sa Syria.
Estratehikong Layunin ng Israel
Ayon sa mga ulat, nagsusumikap ang Israel na pigilan ang paglawak ng hukbong Syrian sa mga hangganan, sa pamamagitan ng bagong mekanismo ng seguridad na nakabatay sa lokal na puwersa at di-opisyal na diplomatikong kanal.
Ang mga hakbang na ito ay maaaring bahagi ng mas malawak na plano para sa isang “low-tension zone” sa timog Syria, na magbibigay proteksyon sa interes ng Israel habang pinapanatili ang kontrol ng pamahalaan ng Golani.
