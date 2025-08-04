Unang Pinagsamang Eksibisyon ng Iran at Afghanistan: Isang Bagong Hakbang sa Pagpapaunlad ng Bilateral na Ugnayang Pang-ekonomiya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang unang pinagsamang eksibisyon ng Iran at Afghanistan ay nakatakdang ganapin sa katapusan ng Oktubre ngayong taon sa lungsod ng Birjand—isang kaganapan na, ayon sa pinuno ng International Exhibition ng Afghanistan, ay maaaring maging mahalagang punto sa ugnayang pang-ekonomiya, pamumuhunan, at rehiyonal na kooperasyon ng dalawang bansa.
Ayon kay Mohammad Sadeq Latifi, pinuno ng International Exhibition ng Afghanistan, sa isang koordinasyong pagpupulong sa pamahalaan ng South Khorasan, ay binigyang-diin ang mga makasaysayan, kultural, at pang-ekonomiyang pagkakatulad ng Iran at Afghanistan. Aniya:
"Dumating na ang panahon upang maisakatuparan ang malalim na ugnayan ng dalawang bansa sa anyo ng institusyonalisadong kooperasyong pang-ekonomiya."
Binanggit din niya ang matagumpay na karanasan ng Afghanistan sa pagsasagawa ng mga pinagsamang eksibisyon sa mga bansa sa rehiyon:
"Noong nakaraang taon, ang mga eksibisyon sa Kabul kasama ang Uzbekistan at Kazakhstan ay nagbunga ng mga kontratang umabot sa mahigit dalawang bilyong dolyar. Inaasahan naming ang pinagsamang kaganapan sa Iran ay magdudulot din ng mahahalagang tagumpay sa ekonomiya."
Itinuring ni Latifi ang South Khorasan bilang isa sa mga pangunahing daanan ng pakikipag-ugnayan sa Afghanistan, at inanyayahan ang mga kumpanyang Iranian na mamuhunan, lalo na sa sektor ng pagmimina. Binigyang-diin din niya na ang pamahalaan ng Taliban ay lubos na sumusuporta sa kaganapang ito.
Ang pinagsamang eksibisyon ng Iran at Afghanistan, na nakatuon sa mga sektor ng pagmimina at agrikultura, ay gaganapin sa katapusan ng Oktubre 2025 sa Birjand.
…………
328
Your Comment