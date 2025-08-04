Pagkamatay ng 5 Miyembro ng “QSD” sa Pag-atake ng ISIS sa Silangang Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Syrian Democratic Forces (QSD) na limang miyembro ng kanilang hanay ang napatay sa pag-atake ng ISIS sa lalawigan ng Deir ez-Zor sa silangang bahagi ng Syria.
Sa isang pahayag na inilathala sa opisyal na website ng QSD, binigyang-diin nila na ang limang sundalo ay nasawi habang tinutugunan ang pag-atake ng mga elemento ng ISIS sa isang military post sa silangang kanayunan ng Deir ez-Zor.
Ang insidenteng ito ay bahagi ng mga paulit-ulit na pag-atake na tumatarget sa mga posisyon ng QSD sa isang rehiyong patuloy na nakararanas ng kawalang-seguridad.
Bilang tugon sa pag-atake, inihayag ng QSD ang pagpapalakas ng mga hakbang sa seguridad upang maprotektahan ang mga sibilyan at kanilang mga posisyong militar. Nanawagan din sila sa publiko na makipagtulungan sa pagtukoy ng mga sangkot sa mga pag-atake upang matiyak ang katatagan ng rehiyon.
Karagdagang Insidente sa Timog Syria
Kasabay ng insidenteng ito, sa isa pang armadong pag-atake sa kanayunan ng Daraa sa timog Syria, isang sundalo ng hukbong Syrian ang napatay at dalawa pa ang nasugatan.
Ayon sa lokal na website na “Daraa 24 Network,” tatlong miyembro ng Ministry of Defense ang pinaputukan ng mga hindi kilalang armadong lalaki sa kalsadang “Al-Yadoudeh” sa kanayunan ng Daraa, na nagresulta sa pagkamatay ng isa at pagkasugat ng dalawa pa.
Dagdag pa ng ulat: Noong nakaraang buwan ng Hulyo, hindi bababa sa 17 katao, kabilang ang 4 na bata at 2 dalagitang babae, ang napatay sa iba’t ibang insidente sa lalawigan—kabilang ang mga pagpatay at pamamaril.
