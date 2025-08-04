Matagal na Pananatili sa Labanan: Pangunahing Sanhi ng Pagpapakamatay ng mga Sundalong Siyonista

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- iniulat ng pahayagang Times of Israel na karamihan sa mga kamakailang kaso ng pagpapakamatay sa hanay ng mga sundalo ng rehimeng mananakop ay may kaugnayan sa matagal na pananatili sa mga lugar ng digmaan, pagkakita sa mga karumal-dumal na eksena, at pagkawala ng mga kasamahan sa labanan.
Isang opisyal ng militar ang nagsabi sa pahayagang iyon na ang karamihan sa mga kaso ng pagpapakamatay ay bunga ng komplikadong kalagayan na dulot ng mga epekto ng digmaan.
Bilang tugon sa sitwasyong ito, inihayag ng militar na pinabuti na ang pagsasanay ng mga kumander batay sa mga natuklasan, at pinalakas ang mga mekanismo para matukoy ang mga senyales ng problema sa kalusugan ng isip.
Ayon sa ulat, iniulat ng mga opisyal ng militar ng rehimeng mananakop na ang bilang ng mga opisyal sa larangan ng mental health ay nadagdagan sa 200 aktibong opisyal at 600 reserbang opisyal.
Dagdag pa ng ulat, ayon sa estadistikang inilathala ng Haaretz, mahigit sa 17 sundalo ang nagpakamatay mula sa simula ng taong ito. Ipinapakita ng mga ulat na nababahala ang mga opisyal ng militar sa patuloy na pagtaas ng insidenteng ito kung hindi agad matutugunan ang mga epekto ng digmaan sa kalusugan ng isip.
Ayon sa opisyal na datos, mahigit sa 28 sundalong Israeli ang nagtapos ng kanilang buhay mula sa simula ng taong 2025—isang pagtaas ng dalawang beses kumpara sa mga nakaraang taon.
Inamin ng militar ng rehimeng mananakop na 21 sundalo ang nagpakamatay noong 2024, at 17 sundalo noong 2023.
Ipinapakita rin ng mga isinagawang pananaliksik na libu-libong sundalo ng militar ng rehimeng mananakop ang dumaranas ng mga pinsala sa kalusugan ng isip. Ayon sa Hebrew-language network na Kan, humigit-kumulang 3,770 sundalo ang may post-traumatic stress disorder (PTSD), at halos 10,000 pa ang may iba pang mga problema sa kalusugan ng isip.
Dagdag pa ng pahayagang Siyonista, sa loob ng ilang dekada, ang isyu ng pagpapakamatay ng mga sundalo ay naging isang medikal na prioridad. Bagaman may mga hakbang na pang-iwas, kadalasan ay naisasagawa lamang ito matapos ang buwan o taon ng pagdurusa ng mga apektado.
Ayon sa isang pag-aaral ng Brown University noong 2021, mas maraming sundalong Amerikano ang nagpakamatay pagkatapos ng mga kaganapan noong Setyembre 11 kaysa sa bilang ng mga nasawi sa digmaan. Ang average ng pagpapakamatay sa mga beterano ay 1.5 beses na mas mataas kaysa sa mga sibilyan.
Ipinapakita ng ulat na tila nagkakaroon ng katulad na kalagayan sa Israel. Iniulat ng mga mamamahayag na ang pagpapakamatay ay nagiging pangunahing sanhi ng kamatayan sa hanay ng mga sundalo ng militar.
Ayon sa ulat ng pahayagang Siyonista, sinasanay ang mga sundalo upang malampasan ang sakit para mabuhay sa mga kalagayan ng digmaan. Ngunit pagbalik nila sa buhay-sibilyan, kadalasan ay nangangailangan sila ng gamot para sa kalusugan ng isip at ligtas na kapaligiran upang makalaya sa mga problemang kanilang dinaranas. Marami sa kanila ang nakararanas ng pag-iisa at kahihiyan.
Sa pagtatapos ng ulat, iniulat ng pahayagang Siyonista na maraming sundalo ng militar ng rehimeng mananakop at mga reserbang puwersa ang bumabalik sa kanilang mga tahanan nang walang malinaw na plano para tugunan ang kanilang mga pinsala sa kalusugan ng isip. Kadalasan, hindi nauunawaan ng kanilang mga kaibigan ang mga senyales ng kanilang mga problema.
…………..
328
Your Comment