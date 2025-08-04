United Nations: 90% ng mga Residente ng Gaza Walang Malinis na Inuming Tubig

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbabala ang United Nations tungkol sa kakulangan ng malinis na inuming tubig at matinding taggutom sa Gaza Strip.
Iniulat ng United Nations sa isang bagong ulat na 90% ng mga residente ng Gaza Strip ay walang access sa malinis na inuming tubig.
Binibigyang-diin sa ulat na ang kakulangan ng mga pasilidad sa kalinisan ay nagpalala sa krisis ng makataong kalagayan sa Gaza.
Dagdag pa ng United Nations, ang taggutom ay patuloy na bumabalot sa Gaza Strip, na nagdudulot ng matinding panganib sa kalusugan at buhay ng mga mamamayan.
Nauna nang iniulat na 1,373 Palestino ang nasawi habang sinusubukang makakuha ng pagkain sa Gaza Strip.
