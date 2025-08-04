Pumasok na ang Gaza sa Ikatlong Yugto ng Taggutom

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Mohammad Abu Salmiya, Direktor ng Al-Shifa Medical Complex sa Gaza, na ang Gaza Strip ay pumasok na sa ikatlong yugto ng taggutom.
Ang ikatlong yugto ng taggutom ay itinuturing na isang krisis, na nangangahulugang matinding antas ng kawalan ng seguridad sa pagkain.
Ipinapakita ng ulat na ang mga mamamayan ay napipilitang gumamit ng mapanganib na paraan tulad ng pag-aalis ng mga pagkain sa araw o pagkain ng hindi ligtas at hindi angkop na pagkain.
Kasalukuyang yugto ng krisis ay sinamahan ng pagkawala ng mga serbisyong pangkalinisan, matinding kakulangan sa malinis na inuming tubig, at kakulangan sa gamot.
Maraming tao ang hindi makabili o makakuha ng pagkain, at maraming pagkamatay dahil sa gutom ang kasalukuyang nagaganap.
Babala: Kung walang agarang interbensyon sa yugtong ito, maaaring lumala ang sitwasyon sa yugto 4 (“emergency”) at pagkatapos ay sa yugto 5 (“taggutom”), na mas mapanganib pa.
Ayon sa metodolohiya ng World Food Programme (WFP), ang populasyon ng Gaza ay kabilang sa mga pinaka-nanganganib sa buong mundo pagdating sa gutom at kawalan ng seguridad sa pagkain.
Dagdag pa rito, 60,000 buntis na kababaihan ang nasa panganib dahil sa kakulangan ng serbisyong pangkalusugan.
Bukod pa rito, maraming pasyente na may sakit sa bato at diabetes ang nangangailangan ng espesyal na nutrisyon. Sa kasalukuyan, lahat ng mga pasyenteng ito ay nasa panganib ng kamatayan dahil sa kakulangan ng potassium.
………..
