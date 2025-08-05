Mga Demokratikong Miyembro ng Kongreso ng U.S. Nanawagan sa Administrasyong Trump na Kilalanin ang Estado ng Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mahigit labindalawang Demokratikong kongresista sa U.S. House of Representatives ang lumagda sa isang liham na nananawagan sa administrasyong Trump na opisyal na kilalanin ang Estado ng Palestina, ayon sa ulat ng Axios.
Sa liham na ipinadala kay Pangulo Donald Trump at Kalihim ng Estado Marco Rubio, isinulat ng mga mambabatas:
“Itong malungkot na sandali ay nagbigay-liwanag sa mundo sa matagal nang pangangailangang kilalanin ang karapatang magpasya ng mga Palestino para sa kanilang sarili.”
Binanggit ng mga mambabatas ang kamakailang pangako ni Pangulong Emmanuel Macron ng France na kikilalanin ang Estado ng Palestina sa isang pulong ng UN ngayong Setyembre, bagay na matindi namang tinutulan ni Rubio.
Sa liham, isinulat pa:
“Hinihikayat namin ang mga pamahalaan ng ibang bansa na hindi pa kumikilala sa Estado ng Palestina, kabilang ang Estados Unidos, na gawin na ito.”
Si Rep. Ro Khanna, ang nangunguna sa inisyatiba, ay nagsabi sa Axios na kakasimula pa lang ng kampanya at ang tugon ay napakalakas.
Ayon kay Khanna, ang pagkilala ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng 22-state Arab League Plan na kamakailan lamang ay ipinasa, na nananawagan sa pagkilala sa Palestina bilang isang estado at sa Israel bilang isang demokratikong estadong Hudyo.
Binanggit din niya na mahigit 147 bansa na ang kumilala sa Estado ng Palestina, at aniya:
“Hindi tayo dapat maihiwalay sa natitirang bahagi ng malayang mundo.”
Sa Setyembre, inaasahang kikilalanin ng France, Britain, Canada, at Malta ang Palestina, habang Australia ay nagpapahiwatig na susunod.
Noong Mayo 2024, Spain, Norway, at Ireland ay opisyal na kumilala sa Palestina, sinundan ng Slovenia noong Hunyo, na nagdala sa kabuuang bilang ng UN member states na kumikilala sa Palestina sa 149 mula sa 193.
Ayon sa ulat ng Anadolu Agency, mula pa noong Oktubre 7, 2023, ang Israeli army ay nagsagawa ng malupit na opensiba sa Gaza, na pumatay ng mahigit 60,300 Palestino. Ang walang tigil na pambobomba ay sumira sa Gaza, nagdulot ng kakulangan sa pagkain, at pagkamatay dahil sa gutom.
