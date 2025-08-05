Ang Eskandalo ng Nestlé
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong dekada 1970–1980, naharap ang Nestlé sa malawakang batikos dahil sa mapanlinlang na promosyon ng formula milk sa mga umuunlad na bansa.
- Binayaran ang mga doktor at celebrity upang iendorso ang produkto
- Nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa nutrisyon
- Ipinromote ang formula bilang mas mahusay kaysa sa gatas ng ina
Sa mga mahihirap na rehiyon sa Asia at Africa, namahagi ang Nestlé ng libreng sample sa mga ospital, at nagpadala ng babaeng tagapagsalita sa tabi ng mga ina upang hikayatin ang paggamit ng formula.
Kapag naubos ang sample, humina ang gatas ng ina, at tumataas ang presyo ng formula.
Dahil sa kahirapan, dinadagdagan ng tubig ang formula, kahit ang tubig ay madumi o kulang.
Sa isang pagdinig sa U.S. noong 1978, iniulat ni Dr. Alan Jackson na ang lata ng formula na para sa 3 araw ay ginagamit sa loob ng 2 linggo para sa 2 bata.
Resulta: Pagtatae, pagsusuka, malnutrisyon, at kamatayan.
Habang nagugutom ang mga sanggol, patuloy ang makukulay na ads ng Nestlé na nangakong magbibigay ng “malusog at matabang sanggol.”
Pagpapasuso sa Panahon ng Kapitalismo
Pagkatapos ng World War II, lumipat ang mga pamilyang Kanluranin sa formula milk, dahil ito ay:
- Mas “moderno”
- Mas “madali”
- “Aprubado ng agham”
Ang mga ina ay binaha ng medical advice, journal, at ads, at naniwala na hindi na sapat ang kanilang katawan upang pakainin ang anak.
Iran sa Panahon ng Rehimeng Pahlavi
Ayon kay Imam Khamenei, sa ilalim ng Pahlavi regime, pinaniwala ang mga ina na ang pagpapasuso ay luma na.
Ang formula ay ipinakilala bilang simbolo ng sibilisasyon at progreso, na itinaboy ang tradisyong Islamiko at kultural ng Iran sa pagiging ina.
Ngunit ang “progreso” ay nagdulot ng:
- Problema sa pagtunaw
- Allergy
- Kakulangan sa immune system
- Pagkaantala sa pag-unlad ng bata
Ang Ina Bilang Konsyumer
Sa paglipas ng panahon, napagtanto ng mga ina na ang kanilang anak ay hindi pinagkaitan ng gatas ng ina para sa kalusugan, kundi para sa tubo ng industriya.
Narinig nila ang mga kwento ng:
- Pagkapribado na sinira ng ospital
- Pagkapanganak na naging mekanikal
- Pagkawala ng pagpapasuso
- Pag-overprescribe ng gamot
- Pagtrato sa ina at sanggol bilang makina
Tanong ng mga ina:
“Nasaan ang kapakanan ko at ng anak ko sa gitna ng tubo ng ospital, insurance, at pharmaceutical companies?”
Pagbalik sa Likas na Pagiging Ina
Sa U.S. at Europa, tumaas ang bilang ng home births ng 56% mula 2016–2020.
Ang mga ina ay bumabalik sa tradisyonal na midwife, kung saan ang pagkapanganak ay sagrado at natural.
Ang pagpapasuso ay naging rebolusyonaryong tugon sa sistemang materyalistiko.
Ang mga ina ay nagtitiwala sa kanilang katawan, tinatanggihan ang panlilinlang ng mga korporasyon, at binubuo muli ang ugnayan sa anak.
Sa Panahon ng World Breastfeeding Week
Sa mga lipunan kung saan ginagawang industriya ang medisina at ginagawang konsyumer ang ina, ang pagbalik sa natural na pagpapasuso ay isang rebolusyon.
Habang sinasabi ng mga kumpanya na hindi ka mabuting ina kung wala ang kanilang produkto, ang mga babaeng nagtitiwala sa sarili ay tahimik na lumalaban.
Ang pagpapasuso ay pag-angkin muli ng likas na ugnayan ng ina at anak, mula sa kamay ng kapitalismo, tungo sa banal, natural, at malusog na relasyo.
