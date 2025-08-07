7 Agosto 2025 - 21:52
News ID: 1715345
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA:- Sa ikalawang Media Event ng “Nahnu Abna Al-Hussain” 🔹 Inaanyayahan ang lahat na magpadala ng litrato, video, o AI-based na content tungkol sa Arbaeen 🔹 May mga hurado mula sa Bahrain, Iraq, Turkey, at Iran 🔹 May mga papremyong salapi at regalo 🔹 Ipadala ang iyong entry hanggang Agosto 21 sa: 📲 @nahno_abna_alhussain (Available sa Telegram, Instagram, Imo, Eitaa, at Bale). ......... 328
Your Comment