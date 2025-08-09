Teroristang Pagsabog sa South Waziristan, Pakistan: 10 Patay at Sugatan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang pagsabog ng bomba sa merkado ng lungsod ng Wana, South Waziristan, Pakistan ang nagdulot ng pagkamatay ng 2 katao at pagkasugat ng 8 iba pa—kabilang ang dalawang pulis.
Mga Detalye:
Ayon sa mga ulat mula sa media ng Pakistan, kritikal ang kalagayan ng mga sugatan at inaasahang tataas pa ang bilang ng mga biktima.
Bagama’t walang grupo ang umako sa responsibilidad, pinaghihinalaan ng mga awtoridad ang grupong terorista na Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), kilala rin bilang “Khawarij,” na may mahabang kasaysayan ng karahasan sa rehiyon.
Konteksto:
Naganap ang pagsabog isang araw matapos tambangan ang convoy ng deputy commissioner ng South Waziristan. Dalawa ang nasugatan sa insidenteng iyon, ngunit ligtas ang mga opisyal.
Sa mga nakaraang taon, ang rehiyon ng Waziristan ay naging sentro ng mga teroristang aktibidad, kabilang ang mga pagsabog, ambush, at armadong pag-atake—lalo na matapos muling lumakas ang aktibidad ng TTP.
