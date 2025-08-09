Mga Dapat Malaman ng May Sakit sa Puso sa Paglalakad ng Arbaeen

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Naglabas ng mahahalagang paalala ang Red Crescent Society ng Iran para sa mga pasyenteng may sakit sa puso na lalahok sa paglalakad ng Arbaeen, lalo na sa harap ng inaasahang matinding init ng panahon.
Mga Pangunahing Paalala:
Iwasan ang paglalakad sa oras ng matinding init; piliin ang maagang umaga o gabi.
Laging magdala ng sublingual na gamot para sa mga may kasaysayan ng atake sa puso.
Iwasan ang matagal na paglalakad at mabibigat na aktibidad.
Lumayo sa mataong at tensyonadong lugar.
Iwasan ang pagkain ng mamantika at mabibigat na pagkain.
Gumamit ng sombrero, payong, at uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang heatstroke.
Kung Makaranas ng Pananakit sa Dibdib:
Agad na pumunta sa pinakamalapit na medikal na pasilidad.
Ang pananakit mula sa pusod hanggang panga ay maaaring senyales ng atake sa puso.
Ano ang Gagawin sa Panahon ng Atake sa Puso:
Paupuin ang pasyente at ipatong sa sandalan.
Ibigay ang iniresetang gamot kung siya ay gising.
Kausapin siya at tiyaking may tulong na parating.
Kung walang pulso o hininga, agad simulan ang CPR.
Paano Gawin ang CPR:
Ilagay ang magkabilang palad sa gitna ng dibdib.
Pindutin nang 5 cm ang lalim, 100–120 beses kada minuto.
Ipagpatuloy hanggang dumating ang mga tagapagligtas.
Mga Sintomas ng Atake sa Puso:
Pananakit o bigat sa dibdib
Hirap sa paghinga, pagsusuka
Malamig na pawis, biglaang takot
Pananakit sa balikat, kaliwang braso, panga
Pagbabago sa presyon ng dugo
Pananakit mula pusod hanggang panga
Paalala ng Red Crescent: Ang kaalaman, kahandaan, at agarang aksyon ay maaaring magligtas ng buhay at gawing mas ligtas ang Arbaeen para sa lahat.
