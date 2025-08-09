Mohammad Raad: “Gustong hilahin ang Lebanon sa pakikipagkasundo sa Israel”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang matapang na panayam sa Al-Manar TV, tinuligsa ni Mohammad Raad ang desisyon ng pamahalaan ng Lebanon na bawiin ang armas ng resistencia, na aniya’y bunga ng dayuhang dikta at hindi makabansang pasya.
Mga Pangunahing Pahayag:
“Ang desisyon na bawiin ang armas ay hindi makabansa, ito’y ipinilit.”
“Ang sinumang magbigay ng armas ay parang isinuko ang dangal niya.”
“Gustong hilahin ang Lebanon sa pakikipagkasundo sa Israel.”
“Ang armas ay hindi isusuko. Kung gusto nila, maglatag sila ng semento sa dagat.”
Paninindigan sa Resistencia:
Iginiit ni Raad na ang armas ng resistencia ang pumigil sa paglusob ng Israel sa timog Lebanon noong 2024.
Tinuligsa ang mga nagsasabing “hindi nakatulong ang armas,” at sinabing ang tagumpay ay bunga ng “kagustuhan at paninindigan.”
Kritika sa Pamahalaan:
Sinabi niyang ang pamahalaan ay sumusunod lamang sa dayuhang agenda at walang sariling kapangyarihan.
Binatikos ang mga opisyal na biglang bumaligtad sa kanilang dating suporta sa resistencia.
Puna sa Amerika at Kanluran:
Tinawag ang pamunuan ng Amerika na “narsisistiko, negosyante ng digmaan.”
Aniya, ang Kanluran ay “nabigo sa mga pagpapahalaga” at ang Israel ay “simbolo ng rasismo at karahasan.”
Tungkol sa Kapayapaan:
Sinabi ni Raad na ang partido ay hindi pa nagpapasya kung mananatili sa pamahalaan.
Binigyang-diin ang kahalagahan ng kapayapaan, ngunit nagbabala na ang desisyong ito ay maaaring magbanta sa pambansang pagkakaisa.
Pagpupugay sa mga Martir:
Ipinahayag ang matinding paggalang sa mga martir, partikular kay “Sayyid al-Shuhada” (pinakamataas na martir), na tinawag niyang “ama, kapatid, at inspirasyon.”
Pinuri rin ang mga pamilya ng mga martir at ang papel ng mga sugatang mandirigma.
