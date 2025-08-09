Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Lebanon ang naghayag na, sa ilalim ng matinding presyon mula sa Estados Unidos, sinimulan na ng pamahalaan ng Beirut ang proseso ng pagsasara ng institusyong "Qard al-Hassan". Si Karim Saeed, Pangulo ng Bangko Sentral ng Lebanon, ay nangakong isasagawa ito sa pamamagitan ng legal na proseso sa loob ng bansa.
Mga Detalye:
Ang mga kahilingan mula sa Amerika ay ipinapadala sa gobyerno ng Lebanon sa pamamagitan ng embahada sa rehiyon ng Awkar o sa pamamagitan ng mga internasyonal na institusyong pinansyal.
Hindi ito masyadong tinatalakay sa mga sesyon ng gabinete, ngunit may matinding presyon sa Pangulo ng Lebanon at Punong Ministro Nauf Salam upang aprubahan ang mga hakbang.
Ang presyur ay lumilipat din sa parlyamento, sa pamamagitan ng mga kahilingan kay Nabih Berri, Pangulo ng Parlyamento, o sa mga partidong kaalyado ng Amerika.
Papel ng Bangko Sentral:
Si Karim Saeed ay aktibong kasangkot sa mga reporma sa batas ng mga bangko at regulasyon sa pananalapi.
Ayon sa kanya, kailangang iayon ng Lebanon ang mga batas nito sa mga internasyonal na pamantayan na pinangungunahan ng Amerika.
Papel ng FATF:
Ang "Financial Action Task Force" (FATF) ay humihiling ng mga reporma upang pigilan ang mga institusyong pinansyal na hindi sumusunod sa mga pamantayan ng Amerika, lalo na ang mga pinaghihinalaang may kaugnayan sa Hezbollah.
Binago ng FATF ang pangalan nito upang isama ang layuning pigilan ang pagpopondo sa mga sandatang mapanira.
Legal na Proseso:
Pangako ni Karim Saeed: Ipapasa ang kaso ng Qard al-Hassan sa Ministry of Interior.
Layunin: Patunayan na ang institusyon ay lumalabag sa batas ng Lebanon, upang maalis ang legal na pahintulot nito.
