Tumataas na Karahasan: 1800% Pagtaas ng Pag-atake sa mga Muslim at Palestino sa Canada

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang bagong ulat mula sa Canada ang nagbunyag ng nakakabahalang pagtaas ng mga krimeng may motibong poot laban sa mga Muslim, Palestino, at Arabo mula nang magsimula ang pag-atake ng Israel sa Gaza noong Oktubre 7, 2023.
Mga Pangunahing Datos:
Ayon sa ulat ni Nadia Hassan mula sa York University’s Islamophobia Studies Center, ang mga insidente ay tumaas nang 1600% sa Toronto mula Oktubre 7 hanggang Nobyembre 20, 2023.
Ang National Council of Canadian Muslims ay nag-ulat ng 1300% pagtaas sa unang buwan, na umabot sa 1800% sa pagtatapos ng taon.
Muslim Legal Support Center: 474 reklamo mula Oktubre 2023 hanggang Marso 2024, kung saan 345 kaso ay may kaugnayan sa suspensyon o pagtanggal sa trabaho ng mga taong sumuporta sa Palestine.
Mga Panawagan sa Ulat:
Pagkilala sa anti-Palestinian racism bilang isang legal na kategorya.
Mas epektibong tugon sa mga krimeng may motibong poot.
Pagsasagawa ng independent investigations sa reaksyon ng mga institusyong pang-edukasyon at pampubliko sa krisis.
