Magtatagumpay ba ang Proyekto ni Trump sa Pagbabago ng Mapa ng Kalakalan sa Rehiyon?

Inilunsad ng administrasyong Trump ang proyekto TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) sa rehiyon ng South Caucasus.
Layunin nitong ikonekta ang Azerbaijan at Armenia sa Turkey sa pamamagitan ng isang bagong ruta ng kalakalan.
Bagaman isinulong ito bilang bahagi ng kasunduan sa kapayapaan, nagbabala ang mga eksperto sa mga geopolitical at ekonomikong komplikasyon.
Kasunduan sa Gitna ng Kontrobersiya
Ang ruta ay dumadaan sa teritoryo ng Armenia, na dati nang tinutulan ng Yerevan bilang paglabag sa kanilang soberanya.
Sa kabila nito, pinirmahan ang kasunduan sa White House sa presensya nina PM Nikol Pashinyan ng Armenia at Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan.
Turkey ang Pangunahing Benepisyaryo
Ayon sa Bloomberg, $4 bilyong kita kada taon ang inaasahang makukuha ng Turkey mula sa proyekto:
$3 bilyon mula sa direktang kalakalan sa Armenia
$1 bilyon mula sa bagong ruta ng kalakalan
Matapos ang dekadang pagsasara ng hangganan sa Armenia, makikinabang ang Ankara sa bagong koneksyon, na magpapalakas sa impluwensiya nito sa rehiyon.
Bahagi ng Mas Malawak na Labanan sa Ruta
Ang “Zangezur Corridor” ay 30 milya lamang ang haba, bahagi ng mas malawak na network ng mga ruta sa pagitan ng Central Asia at Europa.
Kasama sa mga alternatibong ruta:
“Middle Corridor” (4,000 milya mula China hanggang Europa)
“Northern Route” (dumadaan sa Russia)
Mga proyekto ng Moscow, Tehran, Ankara, at Baghdad
Kompetisyon sa Global na Kalakalan
Ayon sa Bloomberg, ang proyekto ay bahagi ng global na kompetisyon sa mga ruta ng kalakalan, na lumitaw dahil sa mga digmaang pangkalakalan at tunggalian ng mga makapangyarihang bansa.
Binanggit ang $1 trilyong pamumuhunan ng China sa “Belt and Road Initiative” bilang hamon sa Amerika.
Ang alternatibong ruta ng Amerika, India-Middle East-Europe Corridor (IMEC), ay nananatiling nasa yugto ng pagpaplano.
Mga Hadlang sa Proyekto ng Amerika
Ang posisyon ng Israel sa IMEC, digmaan sa Gaza, at mga pag-atake sa Lebanon, Iran, at Syria ay nakahadlang sa dating proyekto ng Amerika.
Dagdag pa rito, ang mga taripa ni Trump laban sa India ay nagdulot ng tensyon.
Hamon sa Gastos at Kakayahang Makipagkumpitensya
Mas mahal ang transportasyon sa lupa kaysa sa mas murang transportasyong pandagat.
Ayon sa World Bank (2023), posibleng tatlong beses ang paglago ng Middle Corridor sa 2030, ngunit mananatili itong maliit na bahagi ng kalakalan sa pagitan ng China at Europa.
Realidad vs. Pangarap
Bagaman may mataas na inaasahan, ang mga tensyon sa rehiyon at mga alternatibong proyekto ay maaaring hadlangan ang tagumpay ng TRIPP.
Maraming proyekto ng Amerika ay nananatiling nasa papel lamang, habang ang iba ay aktibong isinasakatuparan ng mga karibal.
