Mahigit 2.7 Milyong Iranian Tumawid sa Hangganan Patungong Iraq

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon kay Brigadier General Ahmad Reza Radan, pinuno ng Pambansang Puwersa ng Seguridad ng Iran, mahigit 2.7 milyong Iranian pilgrims ang tumawid sa pitong border crossings patungong Iraq upang dumalo sa Arbaeen pilgrimage ngayong taon.
Estadistika ng Paglalakbay:
- 950,000 na pilgrims ang nakabalik na sa Iran.
- Ang average na tagal ng pananatili sa Iraq ay mula 3.5 hanggang 4 na araw, na nagpapakita ng maayos na pamamahala ng mga manlalakbay sa kanilang biyahe.
- Pinaka-masikip na border: Mehran crossing, na patuloy na dinarayo ng karamihan.
- Iminungkahing alternatibong ruta: Tamrjin border, upang maiwasan ang siksikan.
Mga Detalye sa Border:
- Jazabeh border ay ika-apat sa pinaka-masikip, na may:
- 189,000 pilgrims na tumawid palabas
- 60,000 pilgrims na bumalik
- Kasama ang Shalamcheh sa Khuzestan sa mga pangunahing ruta ng Arbaeen pilgrimage.
Paalala sa mga Pilgrims:
- Iwasan ang pagbabalik sa huling araw upang maiwasan ang siksikan.
- Mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa pagod at antok.
Konteksto ng Arbaeen:
- Ang Arbaeen ay isang Shiite religious event na ginaganap 40 araw pagkatapos ng Ashura, bilang paggunita sa pagkamartir ni Imam Hussein sa Karbala noong 680 CE.
- Taun-taon, milyun-milyong pilgrims mula sa buong mundo ang naglalakad patungong Karbala upang ipakita ang kanilang debosyon.
