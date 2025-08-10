Velayati: Iran ay Pipigil sa Proyektong Mulan sa Amerika sa Caucasus

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon kay Velayati, ang rehiyon ng Caucasus ay isa sa pinakasensitibong lugar sa heopolitika ng mundo, at ang tinatawag na “Zangezur Corridor” ay hindi magiging pag-aari ni Trump, kundi magiging libingan ng kanyang mga bayarang tauhan.
Iran, kasama man o wala ang Russia, ay pipigil sa proyektong ito dahil nagbabanta ito sa seguridad ng rehiyon at binabago ang heopolitikal na mapa nito.
Pagtutol sa “Zangezur Corridor”
Tinuligsa ni Velayati ang ideya ni Trump na upahan ang corridor sa loob ng 99 taon, tinawag itong “walang saysay” at inihalintulad sa “pag-upa ng Panama Canal.”
Ayon sa kanya, ang proyekto ay dinisenyo upang hatiin ang Armenia, bagay na tinututulan ng mga mamamayan nito kahit pa may pag-aalinlangan ang kanilang pamahalaan.
Tugon ng Iran
Nang iginiit ng Turkey at Azerbaijan ang proyekto, naglunsad ang Iran ng mga military drills sa hilagang-kanluran bilang babala.
Sinabi ni Velayati na ang pagbabagong dulot ng corridor ay maglilimita sa koneksyon ng Iran sa hilaga, na magdudulot ng panganib sa seguridad ng South Caucasus.
Geopolitika at Enerhiya
Binanggit niya na ang Caspian Sea ay isang semi-enclosed sea, at ang pagdadala ng enerhiya mula rito ay nangangailangan ng pahintulot ng lahat ng bansang nakapaligid.
Kamakailan, nagdaos ng joint naval drills ang Iran at Russia sa Caspian Sea bilang babala sa mga dayuhang interbensyon.
Pagtutol sa Pag-aalis ng Armas ng Hezbollah
“Ang Resistance ay mas malakas kaysa dati”
Tinuligsa ni Velayati ang mga plano ng U.S. at Israel na tanggalan ng armas ang Hezbollah, at sinabing hindi ito magtatagumpay tulad ng mga nakaraang pagtatangka.
Ayon sa kanya, ang Hezbollah ay may malawak na suporta mula sa mga Lebanese—Kristiyano, Sunni, Shia, at iba pa.
Kung wala ang Hezbollah, aniya, naabot na ng Israel ang Beirut noong 1982, ngunit napaatras sila dahil sa resistance.
Babala sa Pamahalaan ng Lebanon
- Tinuligsa niya ang ilang pulitiko sa Lebanon na naglalayong tanggalan ng armas ang Hezbollah, at hinimok ang mga “matatalinong lider” ng bansa na pigilan ang ganitong proyekto.
- Kung hindi, aniya, ang resistance mismo ang tututol, at Iran ay patuloy na susuporta sa kanila.
Iran at Iraq Laban sa Pag-target sa Popular Mobilization Forces (PMF)
- Ibinunyag ni Velayati ang kanyang pag-uusap kay dating PM ng Iraq, Nouri al-Maliki, kung saan nagkasundo sila na tutulan ang mga plano ng U.S. at Israel laban sa PMF.
- Ayon sa kanya, ang PMF sa Iraq ay gumaganap ng papel na katulad ng Hezbollah sa Lebanon, at kung wala ito, matagal nang nasakop ng Amerika ang Iraq.
Yemen: “Hiyas ng Resistance Axis”
- Pinuri ni Velayati ang mga mandirigma ng Yemen bilang mga tagapagtanggol ng rehiyon, na nagkokontrol sa Bab al-Mandeb Strait at tumutugon sa mga barkong pandigma ng U.S., UK, at Australia.
- Binanggit niya ang pag-atake sa aircraft carrier “Harry Truman” na napilitang umatras sa utos ni Trump.
Iran: Sentro ng Resistance
- Sa kabila ng propaganda, mas matatag at mas malakas ang resistance ngayon, ayon kay Velayati.
- Iran ang sentro ng resistance axis, at patuloy itong magbibigay ng suporta sa mga kilusang lumalaban sa U.S. at Israel.
