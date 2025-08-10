  1. Home
10 Agosto 2025 - 12:02
News ID: 1715875
Sunog sa Makasaysayang Mosque ng Córdoba, Spain

Isang sunog ang naganap sa Mosque ng Córdoba, isang UNESCO World Heritage site sa timog ng Spain. Sa kabutihang-palad, agad itong naapula ng mga bumbero, kaya’t nailigtas ang mahigit 1,000 taong gulang na gusali.

Isang sunog ang naganap sa Mosque ng Córdoba, isang UNESCO World Heritage site sa timog ng Spain. Sa kabutihang-palad, agad itong naapula ng mga bumbero, kaya't nailigtas ang mahigit 1,000 taong gulang na gusali.

Detalye ng Insidente:

- Nakita sa mga video ang apoy sa loob ng mosque, na dinarayo ng humigit-kumulang 2 milyong turista kada taon.

- Ayon kay Mayor José María Bellido ng Córdoba, naapula ang apoy at nananatili ang mga bumbero at pulis sa lugar para sa seguridad.

- Sanhi ng sunog: pagkasunog ng isang floor-cleaning machine.

Kahalagahan ng Mosque:

- Itinayo ng mga Umayyad rulers mula ika-8 hanggang ika-10 siglo, matapos ang pananakop ng Andalusia noong 711 CE.

- Sinimulan ni Abd al-Rahman I at pinalawak sa loob ng apat na siglo.

- Naging sentro ng kaalaman ng Islam at nananatiling isang obra maestra ng arkitekturang Islamiko, kahit na ito’y ginawang Kristiyanong simbahan noong 1236.

Reaksiyon ng Publiko:

- Nagdulot ng pangamba ang insidente sa kaligtasan ng gusali, at naalala ng marami ang sunog sa Notre-Dame Cathedral noong 2019.

