Sunog sa Makasaysayang Mosque ng Córdoba, Spain

Isang sunog ang naganap sa Mosque ng Córdoba, isang UNESCO World Heritage site sa timog ng Spain. Sa kabutihang-palad, agad itong naapula ng mga bumbero, kaya't nailigtas ang mahigit 1,000 taong gulang na gusali.
Detalye ng Insidente:
- Nakita sa mga video ang apoy sa loob ng mosque, na dinarayo ng humigit-kumulang 2 milyong turista kada taon.
- Ayon kay Mayor José María Bellido ng Córdoba, naapula ang apoy at nananatili ang mga bumbero at pulis sa lugar para sa seguridad.
- Sanhi ng sunog: pagkasunog ng isang floor-cleaning machine.
Kahalagahan ng Mosque:
- Itinayo ng mga Umayyad rulers mula ika-8 hanggang ika-10 siglo, matapos ang pananakop ng Andalusia noong 711 CE.
- Sinimulan ni Abd al-Rahman I at pinalawak sa loob ng apat na siglo.
- Naging sentro ng kaalaman ng Islam at nananatiling isang obra maestra ng arkitekturang Islamiko, kahit na ito’y ginawang Kristiyanong simbahan noong 1236.
Reaksiyon ng Publiko:
- Nagdulot ng pangamba ang insidente sa kaligtasan ng gusali, at naalala ng marami ang sunog sa Notre-Dame Cathedral noong 2019.
