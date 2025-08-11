Arbaeen: Paglalarawan ng Banal na Pag-ibig at Pagpapanatili ng mga Halaga

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagbisita sa Arbaeen ay isang espirituwal at pampulitikang kaganapan kung saan milyun-milyong tagahanga—mga Muslim at iba pang tagasunod ng Ahlul-Bayt (as)—mula sa iba't ibang relihiyon ay nagtitipon upang ipahayag ang kanilang pag-ibig at debosyon sa pinuno ng mga martir at mga tagapaglaya ng mundo. Ang napakalaking pagtitipon na ito ay isang malinaw na pahayag ng pagkakaisa laban sa pang-aapi.
Arbaeen: Bunga ng Banal na Kalooban
Aang Arbaeen ay may ugat sa banal na kalooban, at taon-taon ay lalong lumalakas ang taglay nitong kadakilaan sa mata ng mundo. Sa lahat ng magagandang aspeto nito, ang Arbaeen ay naging panahon ng pagkakaisa ng mga tagapaglaya ng mundo at landas patungo sa paglitaw ng lipunang Mahdawi.
Mga Pananaw ng Dalawang Eksperto
Sa mga pagpupulong at webinar ng ABNA tungkol sa natatanging kaganapang ito, dalawang internasyonal na eksperto—Sheikh Tawfiq Alawiya Al-Amili mula sa Lebanon at Majid Al-Shuwaili mula sa Iraq—ay nagbahagi ng kanilang pananaw ukol sa Arbaeen.
Sheikh Tawfiq Alawiya: Banal na Layunin ng Arbaeen
Ayon sa kanya, ang Arbaeen ay hindi nakabatay sa mga kalkulasyong makatao kundi sa takda ng Diyos. Ito ay isang paglalakbay na puno ng natatanging pinagmulan, anyo, at layunin.
Mga Pinagmulan:
• Pag-ibig kay Imam Hussein (as): Isang pag-ibig na sumasalamin sa pag-ibig sa Diyos. Ayon sa Qur’an: "Sabihin mo: Hindi ako humihingi ng gantimpala mula sa inyo maliban sa pagmamahal sa aking mga kamag-anak."
• Paggalang sa Banal na Utos: Ang Diyos ay nagbigay-pugay kay Imam Hussein (as), kaya’t ang mga bisita ay nagpapakita ng paggalang sa kanya.
• Pasasalamat sa mga Tagapagpanumbalik ng Halaga: Ang Arbaeen ay isang okasyon upang parangalan ang mga nagpapanumbalik ng mga halagang gaya ng kabutihang-loob, katapatan, at moralidad.
Dagdag pa niya, ang hangaring makamit ang gantimpala mula sa Diyos ay isa ring mahalagang motibo sa pagdalo sa Arbaeen.
Mga Anyong Makikita sa Arbaeen
Ayon kay Sheikh Tawfiq, ang Arbaeen ay salamin ng kabutihang-loob, pag-ibig, at espirituwal na pagtitipon. Ang pinakatingkad na anyo nito ay ang paglilingkod—isang serbisyo na walang inaasahang kapalit. Sa pagtitipon na ito, nawawala ang mga makamundong titulo gaya ng kapangyarihan at kayamanan, at ang purong layunin ng paglilingkod sa mga bisita ni Imam Hussein (as) ang nangingibabaw.
Mga Layunin ng Arbaeen
• Pagpapanatili ng Islam: Isang simbolo ng katapatan sa Islam at sa mga halaga nito.
• Pahayag ng Paninindigan ni Hussein: Isang kolektibong deklarasyon laban sa pang-aapi, na inspirasyon mula sa pag-aalsa ni Imam Hussein (as).
Majid Al-Shuwaili: Arbaeen bilang Panibagong Panata
Ayon kay Majid Al-Shuwaili, ang Arbaeen ay higit pa sa isang espirituwal na paglalakbay—ito ay isang kaganapan na nagpapakita ng mga layunin ng kilusang Husayni. Ito ay pagkakataon upang muling pagtibayin ng sambayanang Islam ang kanilang panata sa mga halagang ipinaglaban ni Imam Hussein (as).
Pagpapanibagong Panata: Ang Arbaeen ay patunay ng katapatan ng sambayanang Islam sa mga adhikain ni Imam Hussein (as). Ito ay pahayag ng pagtutol sa kawalang-katarungan at paniniil, at ng kahandaang magsakripisyo para sa Islam at pagkakaisa ng ummah.
Mga Bunga ng Arbaeen
Ayon kay Al-Shuwaili, ang Arbaeen ay nagdulot ng pagkakaisa at pagpapalapit ng mga puso sa loob ng sambayanang Islam, lalo na sa mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (as). Ito ay nagbigay pansin sa lakas ng ummah at naging tugon sa mga pagtatangkang maghasik ng pagkakawatak-watak.
Isang Simbolo ng Kalayaan
Sa huli, sinabi ni Al-Shuwaili na ang Arbaeen ay naging mahalagang punto sa Islam—isang katangian ng mga bansang naghahangad ng kalayaan mula sa pananakop ng Kanluran. Isa itong simbolo ng pagtutol sa pang-aapi at panibagong panata sa mga adhikain ni Imam Hussein (as).
