Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa harap ng mga mapanirang sulatin na nagtatago sa maskara ng pananaliksik upang hamakin ang pananampalataya at kamalayan ng mga Shia ng Afghanistan, kailangang ipaalala ang katotohanan: ang malalim at makasaysayang ugnayan ng Iran at Afghanistan—dalawang bansang magkasama sa larangan ng pagtutol, pagtatanggol, at pagkakaisa. Layunin ng mga kaaway: wasakin ang pagkakaisang ito.
Isang Mapanirang Artikulo
Ayon kay Saeed Abolhasani ay sumulat ng isang espesyal na tala kung saan binatikos niya ang diyaryong Ettelaat-e Rooz sa paglalathala ng artikulo ni Nasrollah Rezai. Sa ilalim ng anyong “pananaliksik,” tinangka nitong ibaba ang antas ng pananampalataya at kamalayan ng mga Shia ng Afghanistan. Sa halip na makatulong, ito ay isang insulto sa isang bansang may malalim na ugat sa kasaysayan ng rehiyon—mula sa Rebolusyong Islamiko hanggang sa pagtatanggol sa mga banal na lugar at sa mga inaaping mamamayan ng Palestine.
Pagkakaisang Iran-Afghanistan: Target ng Pagkakawatak
Ang ganitong uri ng pananalita—sinadya man o hindi—ay bahagi ng estratehiya upang paghiwalayin ang dalawang magkaugnay na bansa. Kapag ang mga tinatawag na “mananaliksik” ay tinuturing ang pananampalataya ng mga Afghan bilang laruan ng pulitika, nagiging daan ito sa diskriminasyon laban sa mga migrante sa Iran.
Ito ang parehong kampanya na sa loob ng Iran ay tinatawag na “anti-migrant sentiment” at sa labas ay “Iranophobia.” Layunin: pahinain ang Resistance Axis, sirain ang relihiyosong identidad ng mga Shia ng Afghanistan, at putulin ang makasaysayang ugnayan ng dalawang bansa.
Arbaeen: Hindi Rampa ng Ideolohiya, Kundi Paglalakbay ng Pananampalataya
Ang pananaw ni Rezai ay nakabatay sa materyalistiko at mababaw na pag-unawa sa relihiyosong kaganapan. Sa Islam, ang mga hangganan ng lahi at heograpiya ay hindi hadlang sa pagkakaisa. Sa halip, ang pagkakaiba-iba ay yaman ng kultura at kaisipan sa landas ng katotohanan.
Ang mga Afghan na bumibisita sa mga banal na lugar ay hindi basta turista. Sila ay tagapagmana ng paaralan ni Imam Hussein (a)—isang paaralan ng pagtutol sa pang-aapi at katiwalian. Ang kanilang paglalakbay ay isang matalinong paninindigan laban sa “imperyalistang sistema,” na tinukoy ni Imam Khomeini bilang “Dakilang Satanas.”
Kasaysayan ng Pakikibaka ng mga Afghan Shia
Sa nakaraang mga dekada, ang mga Afghan Shia ay lumahok sa:
• Rebolusyong Islamiko (1979): Kasama ng mga Iranian sa mga lungsod tulad ng Qom, Mashhad, at Tehran.
• Digmaang Depensiba (1980–1988): Libu-libong Afghan migrant youth ang lumaban sa mga front line.
• Pagtatanggol sa mga Banal na Lugar (mula 2012): Ang Fatemiyoun Division, binubuo ng mga Afghan volunteer, ay lumaban sa Syria laban sa ISIS.
Ang kanilang presensya ay hindi bunga ng utos, kundi ng paniniwala. Ang mga pagkukulang sa pamamahala ay hindi dapat gamitin upang balewalain ang kanilang sakripisyo.
Pananampalataya at Pulitika: Magkaugnay sa Islam
Ang akusasyon na ang mga Afghan caravan ay bahagi ng “ideolohikal na parada ng Iran” ay insulto sa kanilang kamalayan. Sa Islam, ang “pag-uutos ng mabuti at pagbabawal sa masama” ay hindi limitado sa panalangin—ito ay aktibong pakikilahok sa laban ng katotohanan laban sa kasamaan.
Ang mga larawan ng mga lider ng Rebolusyon o ni Martir Soleimani ay hindi “propaganda,” kundi simbolo ng pagpapatuloy ng landas ng Karbala. Ang mga Afghan Shia ay hindi bulag na tagasunod—marami sa kanila ay pamilya ng mga martir, at aktibong nakikilahok sa mga talakayan ukol sa pagtutol sa imperyalismo.
Fatemiyoun at mga Relihiyosong Grupo: Hindi Rekrut, Kundi Mandirigma ng Pananampalataya
Ang akusasyon na ang mga Afghan youth ay ni-recruit sa ilalim ng pangakong “passport at trabaho” ay mali. Oo, may mga pangakong hindi natupad, ngunit ang pangunahing motibo ng mga mandirigma ay pananampalataya. Ang Fatemiyoun ay may higit sa 2,000 martir—isang katotohanang kinikilala ng mga internasyonal na media.
Ang mga Afghan religious groups sa Iran ay matagal nang aktibo, bago pa ang krisis sa Syria. Ang kanilang layunin: panatilihin ang alaala ng Karbala, turuan ang mga kabataan, at palakasin ang relihiyosong identidad ng mga migrante.
Pagkakaiba ng Estilo ng Pagdadalamhati: Palitan, Hindi Pwersahan
Ang sinasabing “pagpapataw ng estilo ng Iran” sa mga Afghan ay hindi tama. Sa sosyolohiya ng migrasyon, ang palitan ng kultura ay natural. Sa mga Afghan gatherings, may mga Iranian-style chants; sa Iranian events, may Afghan-style na awitin. Ang mga konsepto ng “pagtutol sa pang-aapi” ay bahagi ng kasaysayan ng Afghanistan—mula sa pakikibaka laban sa Britanya, hanggang sa pagbagsak ng Soviet Union.
Isyu ng Pondo at Propaganda
Ang tulong ng Iran sa mga Afghan religious groups ay para sa imprastruktura, hindi para “bilhin ang katapatan.” Maraming grupo sa Afghanistan ang hindi tumatanggap ng tulong, ngunit patuloy pa rin sa pagtuturo ng pagtutol at pagkakaisa.
Ang presensya ng mga Afghan sa Arbaeen ay hindi “eksena para sa propaganda,” kundi tunay na pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Walang sinuman ang makapipilit sa isang tao na ibuhos ang kanyang dugo para sa isang adhikain—maliban kung ito ay mula sa puso.
