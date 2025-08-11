Babala mula sa Komite ng Arbaeen: Iwasan ang Pagpunta sa Hangganan ng Mehran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa ikawalong opisyal na pabatid nito, nagbabala ang Central Committee ng Arbaeen hinggil sa matinding siksikan ng mga tao sa hangganan ng Mehran. Hinikayat nito ang mga peregrino na gumamit ng alternatibong mga hangganan at huwag ipagpaliban ang kanilang paglalakbay sa huling mga araw ng Arbaeen.
Mga Pangunahing Paalala:
• Iwasan ang Mehran Border: Dahil sa dami ng mga tao sa hangganan ng Mehran, mariing inirerekomenda sa lahat ng peregrino na gumamit ng ibang mga hangganan tulad ng Khosravi, Tamarchin, at Bashmaq.
• Huwag Ipagpaliban ang Paglalakbay: Ang mga nagnanais maglakbay patungong Iraq ay pinapayuhang huwag ipagpaliban ang kanilang biyahe sa huling mga araw ng Arbaeen upang maiwasan ang pagsisiksikan at abala.
• Lugar ng Sakay at Baba: Isang lugar sa Pole No. 60 (mula Karbala patungong Baghdad) ang itinalaga para sa pagsakay at pagbaba ng mga peregrinong dumaan sa mga alternatibong hangganan. Maaaring bumalik ang mga peregrino sa kanilang pinanggalingang hangganan mula sa nasabing lugar.
• Kampanya ng “Nazr-e-Safar” (Panata ng Paglalakbay): Hinihikayat ang mga kapatid na gumamit ng sariling sasakyan na tumulong sa mga kapwa peregrino sa pagbabalik, bilang bahagi ng kampanyang ito.
• Palitan ng Salapi: Mahigpit na paalala sa mga peregrino na bumili lamang ng dagdag na salapi (lampas sa 200,000 dinar) mula sa mga lehitimong palitan. Iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga hindi kilalang indibidwal.
• Mga Pasilidad sa Hangganan: May mga pasilidad para sa pahinga sa mga hangganan ng Arbaeen. Pinapayuhan ang mga peregrino na magpahinga muna bago magmaneho, lalo na kung kinakailangan.
