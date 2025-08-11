  1. Home
60% ng mga Lebanese ay Tutol sa Pag-aalis ng Sandata ng Resistance

11 Agosto 2025 - 11:47
News ID: 1716089
Isang bagong survey sa Lebanon ang nagpapakita na karamihan sa mamamayan ng bansa, anuman ang relihiyosong kinabibilangan, ay tutol sa pag-aalis ng sandata ng kilusang Resistance nang walang kapalit na estratehiyang pangdepensa.

Mga Pangunahing Resulta ng Survey:

•               58% ng mga Lebanese ay tutol sa anumang hakbang na mag-aalis ng sandata ng Resistance kung walang alternatibong plano sa depensa.

•               Ang pagtutol ay hindi limitado sa isang sekta: kalahati ng mga Sunni, isang-katlo ng mga Kristiyano, at mas mataas na porsyento ng mga Druze ay hindi sang-ayon sa disarmament.

•               72% ng mga kalahok ay naniniwalang hindi sapat ang hukbong sandatahan ng Lebanon upang harapin ang anumang pananakop ng Israel.

•               76% ay nagsasabing hindi sapat ang diplomasya upang pigilan ang agresyon.

Mga Alalahanin sa Krisis sa Syria

•               Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng sekta, maraming Lebanese ang nag-aalala sa banta ng krisis sa Syria sa katatagan ng Lebanon.

•               88% ng mga Shia at 83% ng mga Druze ay naniniwalang ang mga pangyayari sa lalawigan ng Sweida (Syria) ay banta sa Lebanon.

•               68% ng mga Kristiyano at 62% ng mga Sunni ay may parehong pananaw.

Antas ng Tiwala sa mga Institusyong Pambansa

•               Presidency: 67% tiwala (pinakamataas)

•               Prime Minister's Office: 55%

•               Parliament: 50%

•               Judiciary: 40%

•               Ministry of Foreign Affairs: 38% (pinakamababa)

Ang mga Shia ang may pinakamababang antas ng tiwala sa mga institusyon, lalo na sa:

•               Prime Minister's Office: 54% hindi tiwala

•               Judiciary: 64% hindi tiwala

•               Ministry of Foreign Affairs: 63% hindi tiwala

Samantalang ang ibang sekta gaya ng mga Kristiyano at Sunni ay may mas mataas na antas ng tiwala, lalo na sa Presidency.

Detalye ng Survey

•               Isinagawa mula 27 Hulyo hanggang 4 Agosto

•               Sample size: 600 katao (54% lalaki, 46% babae)

•               Random na pagpili mula sa iba’t ibang rehiyon, relihiyon, at edad

•               Margin of error: 5%

•               Komposisyon: 30% Shia, 30% Sunni, 34% Kristiyano, 7% Druze

