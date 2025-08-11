60% ng mga Lebanese ay Tutol sa Pag-aalis ng Sandata ng Resistance

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang bagong survey sa Lebanon ang nagpapakita na karamihan sa mamamayan ng bansa, anuman ang relihiyosong kinabibilangan, ay tutol sa pag-aalis ng sandata ng kilusang Resistance nang walang kapalit na estratehiyang pangdepensa.
Mga Pangunahing Resulta ng Survey:
• 58% ng mga Lebanese ay tutol sa anumang hakbang na mag-aalis ng sandata ng Resistance kung walang alternatibong plano sa depensa.
• Ang pagtutol ay hindi limitado sa isang sekta: kalahati ng mga Sunni, isang-katlo ng mga Kristiyano, at mas mataas na porsyento ng mga Druze ay hindi sang-ayon sa disarmament.
• 72% ng mga kalahok ay naniniwalang hindi sapat ang hukbong sandatahan ng Lebanon upang harapin ang anumang pananakop ng Israel.
• 76% ay nagsasabing hindi sapat ang diplomasya upang pigilan ang agresyon.
Mga Alalahanin sa Krisis sa Syria
• Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng sekta, maraming Lebanese ang nag-aalala sa banta ng krisis sa Syria sa katatagan ng Lebanon.
• 88% ng mga Shia at 83% ng mga Druze ay naniniwalang ang mga pangyayari sa lalawigan ng Sweida (Syria) ay banta sa Lebanon.
• 68% ng mga Kristiyano at 62% ng mga Sunni ay may parehong pananaw.
Antas ng Tiwala sa mga Institusyong Pambansa
• Presidency: 67% tiwala (pinakamataas)
• Prime Minister's Office: 55%
• Parliament: 50%
• Judiciary: 40%
• Ministry of Foreign Affairs: 38% (pinakamababa)
Ang mga Shia ang may pinakamababang antas ng tiwala sa mga institusyon, lalo na sa:
• Prime Minister's Office: 54% hindi tiwala
• Judiciary: 64% hindi tiwala
• Ministry of Foreign Affairs: 63% hindi tiwala
Samantalang ang ibang sekta gaya ng mga Kristiyano at Sunni ay may mas mataas na antas ng tiwala, lalo na sa Presidency.
Detalye ng Survey
• Isinagawa mula 27 Hulyo hanggang 4 Agosto
• Sample size: 600 katao (54% lalaki, 46% babae)
• Random na pagpili mula sa iba’t ibang rehiyon, relihiyon, at edad
• Margin of error: 5%
• Komposisyon: 30% Shia, 30% Sunni, 34% Kristiyano, 7% Druze
