Pagkakatuklas ng Kargamentong Militar ng Barkong Saudi para sa Israel sa Isang Pantalan sa Italya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa pantalan ng Genoa, Italya, pinigilan ng mga manggagawa ang pagdaan ng barkong Saudi na “Bahri Yanbu” matapos matuklasang naglalaman ito ng mga kagamitang militar na nakatakdang ipadala sa Israel.
Detalye ng Insidente:
Ayon sa ulat ng Genova Quotidiana, ang barkong “Bahri Yanbu” ay nagmula sa Estados Unidos at may kargamentong military equipment at ammunition.
Matapos ang inspeksyon, natuklasan ng mga manggagawa sa pantalan ng Genoa na ang mga armas ay
40 manggagawa ang sumakay sa barko sa kabila ng pagtutol ng mga crew upang idokumento ang kargamento.
Protesta ng mga Manggagawa
Ipinahayag ng mga manggagawa na hindi sila makikiambag sa pagpapatuloy ng digmaan sa Gaza.
Binigyang-diin nila na noong 2019, isang katulad na kargamento mula sa parehong barko ang kanilang pinigilan.
Panukala para sa Mas Mahigpit na Pagsubaybay
Matapos ang insidente, ang pamunuan ng pantalan ng Genoa ay nangakong pag-aaralan ang pagtatatag
Babala mula sa Unyon ng Manggagawa
Si José Nevo, pinuno ng Independent Union of Port Workers, ay nagbabala na ang pagpapahintulot sa ganitong kargamento ay maaaring magdulot ng pakikilahok ng mga manggagawa sa mga krimen sa digmaan at genocide sa Gaza.
…………
328
Your Comment