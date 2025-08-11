Larijani: Kasalukuyang Isinusulat ang Kasunduang Pangseguridad sa Pagitan ng Iran at Iraq

Pahayag ni Ali Larijani, Kalihim ng Kataas-taasang Konseho ng Seguridad ng Iran:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bago ang kanyang pagbisita sa Iraq at Lebanon, sinabi ni Larijani na ang seguridad ng Iran ay nakaugnay sa seguridad ng mga karatig-bansa. Isang kasunduang pangseguridad sa pagitan ng Iran at Iraq ang kasalukuyang isinusulat at inaasahang lalagdaan sa kasalukuyang pagbisita.
Binanggit niya ang malapit na ugnayan sa Iraq, lalo na sa mga okasyon tulad ng Arbaeen pilgrimage, kung saan nagpapasalamat siya sa pamahalaan ng Iraq sa kanilang suporta sa mga peregrino.
Bahagi ng Pagbisita sa Iraq:
Makikipagpulong si Larijani sa mga opisyal at iba't ibang grupo sa Iraq upang pag-usapan ang kooperasyong bilateral.
Binanggit niya na ang Iran ay may ibang pananaw sa seguridad kumpara sa mga bansang nakatuon lamang sa sariling kapakanan.
Pagbisita sa Lebanon:
Itinuturing ni Larijani ang Lebanon bilang isang mahalagang bansa sa rehiyon na may malalim na
Binibigyang-diin niya ang kahalagahan ng pambansang pagkakaisa sa Lebanon, lalo na sa harap ng mga kamakailang sigalot sa pagitan ng Lebanon at Israel.
Layunin din ng pagbisita ang pagpapalakas ng ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng Iran at Lebanon.
Layunin ng Paglalakbay:
Pagpapatibay ng katatagan sa rehiyon sa pamamagitan ng dayalogo at kooperasyon.
Pagpapakita ng solidaridad sa mga kaalyadong bansa sa harap ng mga banta mula sa mga panlabas na puwersa.
