Paglalagay ng Makabagong Kamera para sa Seguridad ng Arbaeen sa Ruta ng Karbala–Babil

Layunin ng Proyekto:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pagpapahusay ng seguridad para sa pagdalaw ng mga peregrino sa Arbaeen ni Imam Hussein (a.s.) sa kahabaan ng Karbala–Babil. Pagtugon sa mga posibleng panganib, pagkakamali, at insidente sa pamamagitan ng real-time monitoring.
Detalye ng Teknolohiyang Ipinatupad:
Ayon kay Karrar Muhammad Hamza, pinuno ng yunit ng electronic surveillance:
168 bagong kamera ang idinagdag ngayong taon.
Mga kamera ay mula sa kilalang internasyonal na mga kumpanya, may high-definition at gumagana 24/7, kahit sa gabi.
May mga bagong recording devices na isinama sa sistema.
Saklaw ng Surveillance:
Kamera ay naka-install sa:
Mga pasukan at labasan ng lungsod
Mga pangunahing kalsada at sektor ng lungsod
May direktang komunikasyon sa mga security units para sa agarang tugon sa mga insidente.
Kooperasyon at Operasyon:
Mahigpit na pakikipagtulungan sa mga yunit ng seguridad ng gobyerno.
Aktibong partisipasyon ng Al-Ataba Al-Husayniya at Al-Ataba Al-Abbasiyya sa surveillance operations.
Ang mga tauhan ay sanay at may karanasan, at ang yunit ay operasyonal 24 oras kada araw.
