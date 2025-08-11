Pinuno ng Tayyar al-Wifaq: Gobyerno ni Nawaf Salam ay Hindi Makabansa at Naglilingkod sa Proyekto ng Kaaway

Pahayag ni Haitham Hadara:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matinding kritisismo laban sa mga desisyon ng gobyerno ni Nawaf Salam, na aniya'y hindi isinasaalang-alang ang pambansang interes ng Lebanon.
Inakusahan ang gobyerno ng pagsunod sa dikta ng Estados Unidos, na umano'y naglalayong pahinain ang mga elemento ng lakas ng Lebanon, lalo na ang resistensya.
Paglabag sa Kasunduan ng Taif:
Ayon kay Hadara, ang mga hakbang ng gobyerno ay labag sa Kasunduan ng Taif, na nagbibigay karapatan sa Lebanon na ipagtanggol ang sarili sa lahat ng paraan, kabilang ang armadong resistensya.
Binigyang-diin niya ang sakripisyo ng libu-libong martir ng resistensya, na aniya'y dapat igalang at protektahan, hindi traydorin.
Babala sa Legitimacy ng Gobyerno:
Ipinunto na ang pag-alis ng isang buong sektoral na kinatawan mula sa sesyon ng gabinete ay nagpapawalang-bisa sa mga desisyong ginawa.
Aniya, ang mga sensitibong isyu ay hindi dapat ipasa nang walang pambansang consensus at bukas na dayalogo.
Papel ng Hukbong Sandatahan:
Tinukoy ang Lebanese Army bilang pambansang institusyong nagkakaisa, at garantiya ng kapayapaan sa loob ng bansa.
Nagbabala laban sa pagkakasangkot ng hukbo sa mga panloob na alitan o proyektong pampagulo, lalo na kung ito'y para lamang sa kapakanan ng isang gobyernong maaaring mapalitan sa susunod na halalan.
