Sarbey ng Opinyon: Karamihan sa mga Lebanese Tumututol sa Pag-tatanggal ng Armas ng Islamikang Resistance sa Bansa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinakita ng isang sarbey ng opinyon na karamihan sa mga Lebanese ay tumututol sa pag-aalis ng armas ng Islamic Resistance sa bansa. Tinatayang 72% ng mga tinanong ang nagsabing hindi kayang harapin ng Lebanese Army nang mag-isa ang anumang pananalakay mula sa Israel, habang 76% naman ang naniniwalang hindi sapat ang diplomasya upang pigilan ang agresyon.
Ipinapakita ng sarbey na ang opsyon ng resistance ay tinatanggap pa rin sa iba’t ibang sekta, at 58% ng mga Lebanese ang tumututol sa paggalaw sa armas ng resistance nang walang malinaw na estratehiyang pangdepensa. Kasama rito ang kalahati ng mga Sunni, halos isang-katlo ng mga Kristiyano, at mas marami pa mula sa mga Druze.
Detalye ng Sarbey:
Isinagawa ng Directorate of Statistics and Opinion Polls sa Consultative Center for Studies and Documentation mula Hulyo 27 hanggang Agosto 4.
Saklaw ang mga isyu tulad ng resistance, hukbong sandatahan, estratehiyang pangdepensa, at mga kaganapan sa Syria.
Bilang ng mga kalahok: 600 katao (54% lalaki, 46% babae), pinili nang random mula sa iba’t ibang rehiyon, sekta, at edad.
Komposisyon: 30% Shiite, 30% Sunni, 34% Kristiyano, 7% Druze.
Margin of error: humigit-kumulang 5%.
Sa tanong: “Sang-ayon ka ba sa pag-aalis ng armas ng resistance nang walang estratehiyang pangdepensa?”
96% ng Shiite: Hindi sang-ayon
50% ng Sunni: Hindi sang-ayon
46% ng Druze: Hindi sang-ayon
32% ng Kristiyano: Hindi sang-ayon
Sa tanong tungkol sa kakayahan ng hukbo:
92% ng Shiite at 63.3% ng iba pang sekta: Hindi kayang harapin ng hukbo ang pananalakay ng Israel nang mag-isa
Sa tanong tungkol sa diplomasya:
80% ng Shiite, 53% ng Sunni, 50% ng Druze, at 41% ng Kristiyano: Hindi sapat ang diplomasya upang pigilan ang agresyon
Sa tanong tungkol sa epekto ng mga kaganapan sa Syria:
88% ng Shiite at 83% ng Druze: May banta sa Lebanon
68% ng Kristiyano at 62% ng Sunni: May banta rin
Sa tanong tungkol sa tiwala sa mga institusyong pampamahalaan:
Pangulo ng Republika: 67% tiwala
Punong Ministro: 55% tiwala
Parlamento: 50% tiwala
Hukuman: 40% tiwala
Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (pinamumunuan ng ministro mula sa Lebanese Forces): 38% tiwala
Pinakamataas na kawalan ng tiwala mula sa Shiite:
Punong Ministro: 54%
Hukuman: 64%
Ugnayang Panlabas: 63%
Mas mataas ang tiwala mula sa ibang sekta, lalo na sa Pangulo ng Republika:
49% ng Kristiyano at 43% ng Sunni: May tiwala
Ipinapakita ng datos na ang tiwala sa mga institusyon ay nakadepende sa sekta, politika, at karanasan sa mga institusyong ito.
…………..
328
Your Comment