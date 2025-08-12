Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinigyang-diin ng manunulat na Iranian, si Morteza Najafi Qodsi, na ang pag-aalis ng armas ng Hezbollah ay hakbang patungo sa ganap na pananakop ng Israel sa Lebanon at sa mas malawak na rehiyon.
“Alam ng lahat na ang Amerika ay nakatuon lamang sa pagsuporta sa Israel, sa pagpapanatili ng kapangyarihan nito, at sa kontrol sa rehiyon. Wala itong tunay na kaibigan kundi ang Israel, at handa itong ipagkanulo ang lahat ng bansang Arabo sa tamang panahon para sa kapakanan ng Zionistang entidad.”
Ayon sa artikulo:
Kung mawawala ang armas ng Hezbollah—na ayon sa may-akda ay hindi kailanman mangyayari—maaaring pansamantalang umurong ang Israel mula sa limang burol na sinakop nito at bumalik sa hangganan ng Lebanon. Ngunit ito ay panandalian lamang, at susundan ng ganap na pananakop sa bansa.
Sa gitna ng pagsisikap ng pamahalaang Lebanese na ipatupad ang plano ng Amerika at Israel, lumalakas ang pagtutol ng mamamayan.
Mula sa kasaysayan:
Mula nang itatag ang Hezbollah noong 1983, naging matatag itong tagapagtanggol ng Lebanon. Bago ito, malayang nakapasok ang mga puwersang Israeli sa bansa, at minsan pa nga ay naabot nila ang Beirut.
Bagamat may hukbo ang Lebanon noon, ito ay mahina at walang kakayahang pigilan ang mga mananakop.
Sa tulong ng Hezbollah, nagkaroon ng matibay na panangga ang mamamayan laban sa Israel. Sa kabila ng mga sakripisyo, mas pinili ng mga Lebanese ang landas ng paglaban kaysa sa pagsuko.
Sa digmaan noong 2006:
Hindi nagtagumpay ang Israel sa kabila ng matinding armamento.
Umusbong si Hassan Nasrallah bilang simbolo ng paglaban sa mundo ng Islam.
Sa mga kasalukuyang kaganapan:
Matapos ang “Bagyong Al-Aqsa” at ang brutal na pag-atake ng Israel sa Gaza, tumindig ang Hezbollah upang ipagtanggol ang mga Palestino.
Kahit na pinaslang ng Amerika at Israel ang ilang lider ng Hezbollah gamit ang 80 toneladang bomba, nanatiling matatag ang kilusan.
Tinanggap ng Hezbollah ang tigil-putukan sa ilang yugto upang mapanatili ang pagkakaisa ng mga Lebanese, ngunit higit sa 4,000 beses nang nilabag ng Israel ang kasunduan.
Kawalan ng aksyon ng pamahalaan:
Hindi kumilos ang pamahalaang suportado ng France at Saudi Arabia upang ipagtanggol ang mamamayan.
Patuloy ang mga pagpatay sa mga aktibista sa loob ng Lebanon.
Babala ng may-akda:
Ang kasalukuyang plano ng pamahalaan na tanggalin ang armas ng Hezbollah ay bahagi ng mapanlinlang na “kapayapaan” ng Israel at Amerika.
Kapag nawala ang proteksyon ng Hezbollah, madaling masasakop ang buong Lebanon.
Sa mapa ng “Israel mula Nile hanggang Euphrates”:
Kasama ang buong Lebanon, Jordan, malaking bahagi ng Syria, Iraq, Egypt, at Saudi Arabia.
Binanggit ni Trump na maliit ang Israel at dapat itong palawakin.
Panawagan:
Dapat maunawaan ng mga bansang Arabo at Muslim ang layunin ng Israel na itatag ang “Dakilang Israel.”
Ang mga pag-atake sa Syria, Gaza, at iba pang lugar ay bahagi ng mas malawak na plano ng pananakop.
Tungkol sa Iran:
Matapos ang pag-atake sa mga pasilidad nuklear ng Iran, nais ng Amerika na sumali ito sa “Kasunduan ng Abraham.”
Ayon sa may-akda, ito ay panlilinlang. Hindi dapat pasalamatan ang Amerika sa pagwasak ng Iran, at hindi dapat sumali sa kasunduan kapalit ng “kapayapaan.”
Konklusyon:
Ang mamamayang Lebanese ay nasa kritikal na yugto.
Dapat unahin ng pamahalaan ang kapakanan ng mamamayan, hindi ang mga plano ng Amerika at Israel.
Ang Hezbollah ay nananatiling buhay at handang ipagtanggol ang bansa kung kinakailangan.
Morteza Najafi Qodsi
