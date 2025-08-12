Pag-oorganisa ng Balikang Proseso ng mga Pilgrimo ng Arbaeen ni Imam Hussein (AS) sa Iraq

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ikinumpirma ni Iraqi Interior Minister Abdul Amir Al-Shammari ang pag-oorganisa ng proseso ng balikang paglalakbay ng mga pilgrimo ng Arbaeen ni Imam Hussein (AS).
Pahayag ng Ministeryo ng Panloob:
Sa pagsisimula ng rurok ng balikang paglalakbay ng mga pilgrimo, binisita ni Interior Minister Abdul Amir Al-Shammari, na siyang pinuno ng Kataas-taasang Komiteng Pangseguridad para sa mga milyong pagbisita, ang terminal ng mga sasakyan sa timog na ruta.
Binigyang-diin niya ang patuloy na pag-oorganisa ng proseso upang masubaybayan ang mekanismo ng transportasyon ng mga pilgrimo.
Mga hakbang sa transportasyon:
Binanggit ni Al-Shammari ang kahalagahan ng papel ng mga traffic patrol at mga katuwang na ahensya sa pagpapadali ng proseso.
Iginiit niya na dapat maayos ang terminal ng mga sasakyan, kung saan ang mga drayber ay dapat magsagawa ng maayos na transportasyon ng mga pilgrimo, habang binibigyang-daan ang iba pang sasakyan upang maiwasan ang pagsisiksikan.
Pagtutulungan:
Inutusan ng Ministro ang pagsasama-sama ng mga pagsisikap at koordinadong aksyon, lalo na sa mga araw na inaasahang sabay-sabay ang pagdating at pag-alis ng mga pilgrimo.
Ipinahayag niya na handa na ang lahat ng kinakailangang kagamitan, at may tuloy-tuloy na pagpapalakas upang maging matagumpay ang pagbisita, alinsunod sa mga nakaplanong hakbang.
