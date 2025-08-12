Bagong Operasyong Militar ng Sandatahang Lakas ng Yemen na Tumarget sa mga Layunin sa Loob ng Zionistang Entidad

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Sandatahang Lakas ng Yemen ang pagsasagawa ng tatlong natatanging operasyong militar na tumarget sa mga layunin ng kaaway na Israeli sa mga lugar ng Jaffa, Ashkelon, at Negev sa sinasakop na Palestina, gamit ang limang drone.
Pahayag ng Sandatahang Lakas:
Isinagawa ng air force ang tatlong operasyong militar gamit ang limang drone.
Unang operasyon: Tumarget sa sensitibong layunin sa sinasakop na Jaffa gamit ang dalawang drone.
Ikalawang operasyon: Tumarget sa layuning militar sa Ashkelon gamit ang dalawang drone.
Ikatlong operasyon: Tumarget sa layuning militar sa Negev gamit ang isang drone.
Ayon sa pahayag, matagumpay na naisakatuparan ang mga layunin ng operasyon sa tulong ng Diyos.
Layunin ng mga operasyon:
tugon sa mga krimen ng genocide na isinasagawa ng Zionistang kaaway laban sa mga kapatid natin sa Gaza.
Bilang tagumpay para sa mga inaapi at bilang bahagi ng moral, relihiyoso, at makataong tungkulin ng mga mamamayan ng bansang Arabo at Muslim.
Panawagan:
Hinikayat ng Sandatahang Lakas ang lahat ng mamamayan ng bansang Arabo at Islamiko na gampanan ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng malawakang paglabas sa mga darating na araw bilang
Layunin din ang paggiit ng pag-alis ng blockade at pagtigil sa gutom at uhaw na dinaranas ng mga Palestino.
Pagpapatuloy ng mga operasyon:
Muling iginiit ng Sandatahang Lakas na hindi titigil ang kanilang mga operasyong militar hangga’t hindi natitigil ang agresyon sa Gaza at hindi inaalis ang blockade.
Karagdagang ulat:
Noong nakaraang araw, inihayag ng Sandatahang Lakas ang pag-target sa paliparan ng Lod, na kilala sa Israel bilang “Ben Gurion Airport,” gamit ang hypersonic missile na tinatawag na “Palestine-2.”
