Babala ng Amerikanang Embahadora sa Lebanon: Mga Pamumuhunan at Pondo Kapalit ng Pag-aalis ng Armas ng Hezbollah

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbigay ng matinding babala ang Amerikanang embahadora sa Lebanon, si Lisa Johnson, kaugnay ng pag-aalis ng armas ng Hezbollah bilang kondisyon para sa anumang tulong o pamumuhunan sa bansa.
Sa kanyang pahayag:
Sinabi ni Johnson na “Walang anumang tulong ang darating sa Lebanon—walang pamumuhunan, walang proyekto, walang pondo—hangga’t hindi natatapos ang usapin ng ‘paghihigpit sa armas.’”
Binisita niya ang Konseho para sa Pag-unlad at Pagsasaayos (Council for Development and Reconstruction) at nagbigay ng direktang babala sa mga opisyal nito.
Tungkol sa mga proyekto:
Binanggit ng embahadora na may pagkakataon para muling pasiglahin ang mga proyekto sa rekonstruksyon, ngunit ito ay nakadepende sa pagsisimula ng gobyerno ng Lebanon sa pagpapatupad ng
Huling babala:
Ayon kay Johnson, “Dapat nang maghanda ang pamahalaan para sa hakbang na ito, kung hindi ay mananatili ang sitwasyon sa kasalukuyang kalagayan.”
………...
328
Your Comment