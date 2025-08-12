Protesta ng Iraqi Foreign Ministry sa Malinaw na Pakikialam ng British Ambassador sa Mga Panloob na Usapin

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Opisyal na inihayag ng Iraqi Ministry of Foreign Affairs ang matinding pagtutol nito sa mga pahayag ng British Ambassador sa Baghdad, Irfan Siddiq, na itinuturing ng pamahalaan bilang paglabag sa mga diplomatikong alituntunin at pakikialam sa panloob na usapin ng bansa.
Pahayag ng ministeryo:
“Opisyal na ipinaabot ng ministeryo ang matinding pagtutol nito sa embahador ng Britanya, Irfan Siddiq, kaugnay ng mga pahayag sa media noong Agosto 8, 2025, na itinuturing ng pamahalaan ng Iraq bilang salungat sa mga diplomatikong kaugalian at pakikialam sa panloob na usapin ng estado.”
Sa pulong sa ministeryo:
Ipinahayag ni Deputy Minister for Bilateral Affairs, Ambassador Mohammad Hussein Bahr Al-Uloom, ang malalim na pag-aalala ng pamahalaan.
Muling iginiit na ang naturang asal ay labag sa mga probisyon ng Vienna Convention on Diplomatic Relations, na nag-uutos sa mga diplomat na igalang ang mga batas ng bansang pinaglilingkuran at umiwas sa pakikialam sa panloob na usapin nito.
Panawagan sa embahador:
Hinimok ng pamahalaan ng Iraq si Ambassador Siddiq na umiwas sa anumang pahayag o aktibidad na katulad nito, at kumilos sa paraang nagpapatibay ng mabuting ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa.
Pagtutok sa diplomatikong prinsipyo:
Binigyang-diin ng Ministry of Foreign Affairs ang kahalagahan ng konstruktibong diplomatikong komunikasyon, at ang pangangailangang panatilihin ang prinsipyo ng mutual respect at hindi pakikialam sa panloob na usapin ng mga bansa.
