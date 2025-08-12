Larijani: Walang Pangangailangan ang Hezbollah sa Tagapangalaga o Tagapangasiwa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinigyang-diin ni Ali Larijani, Kalihim ng Pambansang Konseho ng Seguridad ng Iran, sa isang press conference sa Baghdad na ang Hezbollah at iba pang kilusang panlaban sa Lebanon ay may mataas na antas ng kaisipang pampolitika at hindi nangangailangan ng tagapangalaga.
Larijani ay nagsabi:
“Naniniwala ako na ang Hezbollah at ang mga kilusang panlaban ay may mahusay na pag-unlad sa kaisipang pampolitika. Alam nila mismo kung ano ang makabubuti para sa kanilang mga bansa at hindi sila nangangailangan ng tagapayo o tagapangasiwa.”
Dagdag pa niya:
“Ang Iran ay hindi isang bansang madaling matinag ng mga hangin na iniisip ng ilan. Hindi ito basta-basta nayayanig.”
Tungkol sa kasunduan sa seguridad sa pagitan ng Iran at Iraq, sinabi ni Larijani:
“Ang pangunahing layunin ng kasunduang ito ay tiyakin na walang sinuman o anumang bansa ang makagagambala sa seguridad ng alinman sa dalawang bansang ito. Layunin nitong magtatag ng katatagan sa ugnayan ng Iran at Iraq.”
Paliwanag pa niya:
“Naniniwala kami na ang kasunduang ito ay isang modelo ng kooperasyong pangseguridad na maaaring ipatupad sa iba pang bansa. Layunin naming maging ligtas at malakas ang lahat ng bansa sa rehiyon.”
Binanggit din ni Larijani:
“Ang mga mamamayan ng Iraq ay matatapang at hindi nila kailangan ng dikta mula sa iba.”
Ang kasunduang pangseguridad sa pagitan ng Iran at Iraq ay nilagdaan noong Lunes nina Larijani at ng kanyang katapat na si Qasim al-Araji sa Baghdad.
Sa kanyang pagbisita sa Baghdad, nakipagpulong si Larijani sa Punong Ministro, Pangulo, Tagapangulo ng Parlamento, Pambansang Tagapayo sa Seguridad, at ilang lider ng mga partidong pampulitika ng Iraq.
………….
328
Your Comment