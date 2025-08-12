Ayatollah Ramazani: Si Sheikh Jierno Boubacar Sidi ay nagsumikap sa pagpapalaganap ng mga katuruan ng AhlulBayt (a) sa Guinea-Bissau

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Ayatollah Reza Ramazani, Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asemblea ng AhlulBayt (AS), ang kanyang pakikiramay sa pagpanaw ni Sheikh Jierno Boubacar Sidi, isang kasapi ng General Assembly ng nasabing samahan mula sa Guinea-Bissau.
Nilalaman ng mensahe:
Sa matinding lungkot at dalamhati, tinanggap namin ang balita ng pagpanaw ng kagalang-galang na iskolar, matuwid at mapagpakumbabang si Sheikh Jierno Boubacar Sidi mula sa Guinea-Bissau.
Siya ay kabilang sa mga unang tagapagpalaganap ng Islam at ng mga katuruan ng AhlulBayt (AS) sa kanyang bansa. Bukod sa pagiging imam ng masjid sa rehiyon ng Contum Medina sa lungsod ng Bissau, siya rin ay isang mahusay na makata na sumulat ng mga tula ng papuri para sa Propeta Muhammad (AS) at sa mga Imam ng AhlulBayt (AS).
Sa paggunita sa kanyang pagpanaw, taimtim kaming nananalangin sa Diyos na maipagkaloob sa kanya ang paraiso at makasama ang mga propeta at matutuwid—mga dakilang kasama.
Ipinapaabot namin ang taos-pusong pakikiramay sa kanyang pamilya, mga kaanak, mga mag-aaral, at sa lahat ng tagasunod ng AhlulBayt (AS) sa Guinea-Bissau sa pagpanaw ng isang dakilang tagapaglingkod ng Islam.
Ayatollah Reza Ramazani
17 Safar al-Muzaffar
Paalala: Si Sheikh Jierno Boubacar Sidi ay pumanaw sa edad na 79. Bukod sa kanyang tungkulin bilang imam at guro, siya ay kilala sa kanyang mga tula ng relihiyoso at espiritwal na nilalaman, lalo na sa papuri sa AhlulBayt (AS).
