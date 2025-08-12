Matinding Tagtuyot, Itinulak ang Agrikultura ng Syria sa Bingit ng Pagkawasak

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang kasalukuyang tagtuyot sa Syria ay itinuturing na pinakamatindi sa nakalipas na 60 taon. Lubhang naapektuhan ang seguridad sa pagkain at suplay ng inuming tubig.
Shahoud Mahmoud, isang 60-taong gulang na magsasaka mula sa rehiyon ng Masyaf sa Hama, ay nalungkot sa kanyang taniman ng igos at olibo na, sa unang pagkakataon, ay hindi namunga dahil sa kakulangan ng tubig.
Ayon kay Rakan Hamad, maraming magsasaka ang lumilipat sa pagtatanim ng mas murang pananim tulad ng komino at anis upang mabuhay. Nanawagan siya sa pamahalaan na magpatupad ng mga hakbang tulad ng:
Makatarungang presyo para sa trigo
Pautang sa agrikultura
Pagbawas ng utang ng 30%
Pagbabayad ng pinsala mula sa pondo ng kalamidad
Sa mahabang panahon, iminungkahi ang:
Pagpapanumbalik ng mga dam
Pag-iingat sa mga reserbang tubig
Pagpigil sa labis na paggamit ng tubig sa ilalim ng lupa
Pagpapanumbalik ng mga halaman at kagubatan
Ayon kay Badr Hawais mula sa Aleppo, ang mga magsasaka ay hindi dapat parusahan sa mga pagkakamali ng pamahalaan. Dapat pagtuunan ng pansin ang agrikultura upang mapanatili ang lokal na ekonomiya at seguridad sa pagkain.
Sa baybayin ng Syria, sinabi ni Ma'moun Muhammad na ang patubig ay naging napakamahal dahil sa kakulangan ng kuryente at panggatong. Nanawagan siya ng suporta sa:
Suplay ng kuryente at diesel
Pag-antala ng bayad sa utang
Tulong sa mga greenhouse
Ayon sa FAO, 95% ng rain-fed wheat sa Syria ay nawasak. Inaasahang bababa ng 30–40% ang produksyon ng irrigated wheat, na magdudulot ng kakulangan ng 2.5–2.7 milyong tonelada.
Iminungkahi ni Abdulrahman Qarnuqla ang:
Pagpapabuti ng lahi ng trigo
Paggamit ng genetic engineering para sa tubig-alat
Pagtatanim ng maagang ani
Makabagong teknolohiya sa patubig
Dagdag ni Ismail Issa, ang tagtuyot ay nakakaapekto rin sa sektor ng hayop. Maraming pastulan ang natuyo, kaya’t napipilitang ibenta ng mga magsasaka ang kalahati ng kanilang alagang hayop.
Ang resulta: pagbagsak ng produksyon, pagtaas ng sakit sa hayop, at pagdami ng migrasyon—mula sa kanayunan patungong lungsod, o palabas ng bansa.
