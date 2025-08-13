Pamahalaang Iranian: Nagpapasalamat kami sa pamahalaan at mamamayan ng Iraq sa kanilang serbisyo sa mga peregrino ng Arbaeen ni Imam Hussein (AS)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng tagapagsalita ng pamahalaang Iranian, Fatemeh Mohajerani, ang taos-pusong pasasalamat sa pamahalaan at mamamayan ng Iraq para sa kanilang bukas-palad na pagtanggap at serbisyo sa mga peregrino ng Arbaeen. Aniya, “Kami at ang mamamayan ng Iraq ay mula sa iisang ugat. Ang Arbaeen ay ang pinakamalaking mapayapang pagtitipon sa buong mundo.”
Sa kanyang press conference ngayong umaga, binigyang-pugay ni Mohajerani ang mga martir ng media at mga martir ng agham, at sinabi: “Ang Iran ay may utang na loob sa kanila magpakailanman.”
Binati rin niya ang mga mamamahayag sa okasyon ng “Araw ng mga Mamamahayag,” at binanggit ang huling mensahe ng martir na mamamahayag mula Gaza, si Anas al-Sharif:
“Ito ang huli kong mensahe. Alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat upang maging tinig ng aking mamamayan. Naranasan ko ang sakit sa bawat detalye, ngunit hindi ako nag-atubiling ipahayag ang katotohanan. May mga taong walang ginawa upang pigilan ang mga masaker laban sa aming mamamayan. Iniiwan ko sa inyo ang Palestina, ang hiyas ng mundo ng Islam, at ang mga batang Palestino na inaapi.”
Itinuturing ni Mohajerani ang mensaheng ito bilang huwaran ng tunay na pamamahayag.
Binanggit din niya ang kamakailang pagbisita ng Pangulo ng Iran sa Pakistan, kung saan nilagdaan ang 12 kasunduan sa kooperasyon. Aniya, ito ay isang “makabuluhang pagbisita na puno ng tagumpay,” at layunin ng pamahalaan na itaas ang antas ng kalakalan mula 3 bilyon patungong 10 bilyong dolyar, pati na rin ang pagpapalakas ng estratehikong pakikipagtulungan.
Tungkol sa mga banyagang umaalis sa bansa, sinabi niya:
“May iisang wika at relihiyon tayo sa Afghanistan, kaya may ugnayang malalim. Ngunit kailangan nating magplano para sa mga migrante upang mapanatili ang pambansang interes. Sinikap ng Ministry of Interior na tratuhin sila nang may dignidad. 75% ng mga umalis ay kusang-loob na umalis.”
Tungkol sa mga pagbabago sa Supreme National Security Council, ipinaliwanag niya:
“Normal ang mga pagbabago. Isinagawa ito ng Pangulo batay sa kalagayan sa rehiyon. Si Ginoong Larijani ay isang kagalang-galang na tao, at si Ginoong Ahmadyan ay gagamitin sa ibang posisyon. Layunin nito ang pagpapalakas ng kakayahang makipag-usap sa pandaigdigang entablado.”
Sa tanong tungkol sa pagtatatag ng Defense Council, sinabi niya:
“Ang Pangulo ang pinuno ng mga mataas na konseho, at siya ang may kapangyarihang pumili ng mga kalihim. Si Ginoong Larijani ay may karanasan at respeto, at inaasahan naming makakatulong siya sa paglutas ng mga isyu. Kailangang maayos ang organisasyon ng depensa.”
Tungkol sa yunit ng salapi, ipinaliwanag niya:
“Ang opisyal na yunit ay rial, ayon sa batas. Kung aalisin ang mga zero, kailangang baguhin ang batas. Sinuri ng pamahalaan ang posibilidad ng paggamit ng ibang yunit, at napagpasyahan na ang toman ang magiging yunit. Isasagawa ito sa pakikipagtulungan sa Parliament, at magkakaroon ng yugto ng sabayang paggamit ng dalawang salapi bago ito tuluyang ipatupad.”
Tungkol sa Zangezur Corridor, sinabi niya:
“May ilang media na pinalaki ang isyu na parang nawala na ang buong hangganan natin—hindi ito totoo. Bahagi lamang ito malapit sa hangganan. Layunin natin ang katatagan, pagkakaisa ng teritoryo, at paggalang sa soberanya. Hindi natin tinatanggap ang presensya ng dayuhang puwersa, at sinusubaybayan natin ito nang mabuti.”
Tungkol sa mga pagsisikap ng pamahalaan sa pag-aayos ng mga problema, sinabi niya:
“Ang pamahalaan ay aktibo at kumukuha ng payo mula sa mga eksperto. Ang isyu ng enerhiya ay malulutas sa pakikipagtulungan ng mamamayan.”
Sa usapin ng sinasabing pag-iisa ng Iran, sinabi niya:
“Saan tayo naiisa? Lahat ng ministro ay bumibisita sa ibang bansa, at maayos ang relasyon sa mga kapitbahay. Saang larangan tayo mahina o naiisa? Ang estratehiya natin ay tumutok sa rehiyon at gamitin ang mga oportunidad. Sinusunod ng pamahalaan ang mga patakarang makabubuti sa pambansang interes.”
Dagdag pa niya:
“Ang pakikipag-usap o hindi ay paraan lamang—ang layunin ay protektahan ang pambansang interes ng Iran. Kailangang ipakita natin ang tunay na larawan ng Iran. Matatag ang Iran, aktibo ang diplomatikong aparato nito. Ang psychological impact ng snapback mechanism ay mas malaki kaysa sa epekto nitong pang-ekonomiya. Kailangang maging aktibo rin ang media upang maiparating ang tamang larawan sa mamamayan.”
